包場請3000名孤魂野鬼看電影！泰國連辦四天「墓仔埔宴會」
泰國一家慈善基金會連辦四天電影放映會，專門宴請數千名孤魂野鬼，在墳墓旁舉辦戶外宴會，只見主辦單位在一片空曠處放上數千張椅子和圓桌，場面相當盛大，但完全空無一人，引發外界關注。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國媒體《The Thaiger》報導，泰國一家慈善基金會請人在華人墳地設置戶外投影，並擺放上百張空椅子，邀現場近3000名「孤魂野鬼」看電影，場面十分陰森詭異。據悉，戶外電影從6月2日開始連辦四天直到6日，電影從日落後的晚上7點開始播放到深夜，由幾位工作人員負責籌辦，而這個墳場有大約2800多座墳墓。
42歲的戶外電影負責人亞納烏特·查克拉瓦蒂薩旺（Yanawut Chakrawattisawang）表示，他經常被邀請到村莊去播放電影，而這次卻被邀請為亡靈播放電影，他起初感到很害怕。他指出，在活動的第一天他到現場佈置，抵達現場看到基金會成員後才讓他放下心來。不過他並沒有留在現場等電影播完，而是等到電影結束後的深夜才回來。
這家慈善基金會接受訪問時指出，這是基金會第七次在這個墳地為無主孤魂舉辦的慈善活動，目的旨在紀念那些沒有親人的亡靈，為他們提供一種有趣的娛樂活動。