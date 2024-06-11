影／12萬學童剉咧等！夏令營狼師無法管 教育部：評估工作證制度
新竹市一名曾性侵多名學童遭判刑的營隊老師，近日疑似另起爐灶、重操舊業，引發家長恐慌。民進黨立委范雲質疑，今年暑假初估有12萬名學童會參加夏令營，但夏令營目前在台灣卻是無法可管，安全怎麼辦？教育部長鄭英耀今（11日）天表示，已在初步規劃、評估工作證制度。
記者林詠青／台北報導
民進黨立委范雲11日在立法院會總質詢中指出，全台120多萬個小學生中，初估有1成、約12萬人會參加夏令營。但是，新竹市一名營隊狼師，今年4月被家長發現疑似更換主辦單位名稱後重起爐灶，又準備開始招生，引發恐慌。她質疑，不管是夏令營老師、運動教練或是講座等兒少課程，目前在台灣都無法可管，建議比照澳洲工作證制度，要求從事兒少工作的成人，主動提出證明。
對此，行政院長卓榮泰強調已有初步規劃，並請教育部長鄭英耀進一步說明。鄭英耀則坦承，他很能理解星期例假日及寒暑假中，不少社區都有設立營隊或是社區型教練指導兒童及青少年，而且相關人員確實很少受到規範，因此教育部已在評估工作證制度，希望未來能夠更加完善兒少保護。
至於有調查顯示，108課綱即將滿5年，但有過半教師認為須新增2-3種授課科目導致負擔增加，范雲也要求行政院及教育部，應增補教師人力、降低教師基本授課點。