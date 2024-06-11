黃秋生認身體差！自爆被威脅「不動刀只能活1年」 冷笑回1句
遊戲橘子旗下全新跨平台遊戲巨作《波拉西亞戰記》今（11）日舉辦上市記者會，邀請港台雙影帝黃秋生、高捷成為代言人，兩人首次合作，也期待之後在戲劇上有碰撞火花，黃秋生更自爆因為心臟有問題，被醫生威脅不做手術就會死，冷笑回應：「現在都過一年半還沒死。」
記者吳昕蓓／台北報導
兩位影帝黃秋生、高捷被問到最喜歡對方哪部作品，高捷也表示：「我看過秋生哥古惑仔系列，人肉叉燒包是最深刻的，很厲害的演員，也很珍惜這機會，雖然我們分開拍，可是知道秋生哥也在，有種莫名的興奮感。因為我比較年長，他很客氣，這才是值得尊重。」黃秋生也立刻喊不敢當，「高老師，真的不是每個人可以說老師，他真的是可以稱之為老師，我跟高老師拍，他的氣場真的厲害，我偷偷去看他拍了什麼，他講了一句對白，我真的還差很遠。」
由於兩人這次是分開拍廣告，沒有機會切磋演技，直到記者會上才首度同台，黃秋生被問到之後是否會想在戲劇上合作，也謙虛表示：「我期待之後有機會跟高老師學習」，高捷也直呼很期待，被問到兩人如果在黑幫電影裡火拚，誰會贏？高捷忍不住大笑，對記者說：「那你出資做導演，結局隨便你怎麼想。」也開玩笑虧自己演太多黑道，「演著演著都真的要變黑色」，黃秋生更笑道：「我看氣場就知道，坐著不用講話就是（黑道）。」
呼應遊戲廣告台詞「你是好人，還是壞人？」高捷透露他們都是好人，「而且我要提醒大家，心存善念，與人為善。」黃秋生也自曝，雖然後天就離開台灣，但下個月還會來台灣拍電影，這次是和《幻愛》導演周冠威合作，今（11）日晚間他才要和對方一起吃台菜，被問到目前最看好哪位台灣演員，他也點名吳慷仁，「他還是在一個高峰。」接下來高捷和吳慷仁合作的《塑膠花》也將要上映了。
黃秋生因為有高血壓、心臟病等健康問題，他透露醫生有跟他說要做手術，不然只能活一年，他也冷笑，「現在沒什麼危險做什麼手術，有危險再說」，直言自己過了一年半都還沒死，但現在為了下一部電影，他正在積極運動減肥、同時控制飲食。