特企／宏碁基金會「龍騰微笑獎」開始徵件　助攻新創企業邁向國際

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臺北科技大學特聘教授，同時也是龍騰微笑獎的評審長李達生指出，龍騰的英文其實就是「Longterm」，是個長期鼓勵台灣發揮創新的能力、實現創新的夢想，同時可以實現創業目標的重要獎項。評選時除了希望是在同一領域有長期耕耘累積，運用科技轉型升級之外，評審們最在意的還是這個創意能不能實現商業行為，創造商業價值。而參賽企業在與評審交流的過程中，也可以更加了解作品在未來可能會面對什麼樣的挑戰，進一步調整、找到長期國際競爭力。
以去年拿下國際組首獎的「台灣百應生物科技」來說，運用生物材料自主研發開發氣體感測器，收集養殖數據，提供家禽業監控長肉率的AI解決方案，幫助家禽業完成科學化養殖與數位轉型的目標。而去年永續組首獎「宏恩塑膠」，已經堅持永續做了40年，原本就是台灣再生塑膠龍頭廠，目前80%的回收塑膠都是來自台灣，除了專注於生產各種應用廣泛的再生料，也持續將製程技術精煉，讓回收塑料的成本跟原物料相差無幾，進而實現商業利益、擁有商業競爭力，在淨零減碳趨勢中扮演關鍵角色，並致力朝全球布局發展。
而海柏特執行長、同時也是今年度國際組評審的林俊男也分享，海柏特其實就是宏碁集團內的新創公司，從台灣出發，藉由集團的力量與經驗協助，目前在亞太區已布建達六個國家，服務涵蓋超過200個據點，不管是人力、財務、法務，在當地都有非常完整的架構，可以帶給新創更多的交流與合作發展的機會。
宏碁永續長劉靜靜亦擔任2023年永續組評審，強調宏碁的永續包含3個面向，包括環境的永續、企業的永續經營、以及人的健康。在減碳方面，宏碁的做法則是訂定目標、採取行動、定期檢視，新一代Vero機殼使用消費後回收 (PCR) 塑料比例已經提升到60%。使用循環物料不僅減少原物料使用，亦可從根本降低碳排。宏碁同時攜手關鍵供應鏈一同達成RE100與科學減碳目標的承諾，這些都是宏碁目前非常重視的長期目標。
除了希望透過龍騰微笑競賽，強調環境永續的發展，面向ESG這個目前產業主流趨勢之外，面對今年勢不可擋的AI浪潮，宏碁基金會董事長陳俊聖表示，人工智慧是近期最讓人興奮的重要議題，幾十年來科技不斷的發展，到現在生成式AI的出現，人工智慧透過不斷累積大量數據，可以達成無限可能性。希望今年可以看到更多團隊、企業投入競賽，在企業生產力、技術、客戶服務等各個領域都有長足的進展，也希望台灣在人工智慧領域的發展能夠面向國際，讓全世界看見。
2024年龍騰微笑獎徵件開跑 最高可獲得150萬元獎金
宏碁基金會創立的「龍騰微笑獎」已有30多年的歷史，一路從校園論文競賽、校園創業競賽；因應時代需求再轉化成近兩年鼓勵「立足台灣、放眼全球」的新創企業競賽，成為面向國際努力的重要獎項。自2022年起區分為國際組及永續組，宏碁基金會董事長陳俊聖表示，宏碁已經在160個國家有很多的據點，透過競賽可以提供國際經驗的分享，同時間ESG也是現在全世界企業注重的重點，邀請針對有永續經營願景或有志擴大公司規模至海外發展的台灣企業進行徵件。因此希望能透過競賽挹注創業者資源，成為走向國際、前進永續的推進器。
2024年龍騰微笑獎即日起至6月25日開放徵件，邀請提供優質產品或服務的企業參與，優勝者最高可獲得150萬元獎金，總獎金更超過500萬，得獎企業更可以借力宏碁跨國集團的資源整合，結合集團優勢、串聯跨國據點，以擴大永續影響力、站上國際舞台。
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