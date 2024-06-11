LINE「社群」聊天室洗版救星來了！新增「討論串」功能可帶開聊
LINE在3月時的系統更新說明上就有偷偷提到，之後將會在社群上加入「討論串」功能，近日應該準備開放了，官方提供了交戰手冊，討論串功能可幫助用戶開啟類似子群組的概念，在同一社群內建立不同主題來進行討論，避免被洗版，手機升級到14.7.0(含) 以上，電腦版 LINE版本 9.0(含)及以上，最近就可以使用了。
記者周淑萍/綜合報導
LINE社群逐漸成為民眾尋找相同議題討論的平台，在3月LINE最新14.4.0版本更新說明裡，就率先預告要在社群內加入可以針對訊息建立討論串的功能，使用討論串能進行回覆，可避免阻礙閱讀聊天室內其他訊息，讓溝通更加順暢。近日官方表示將逐步推出「討論串」功能，只要LINE版本需更新至 14.7.0(含) 以上，電腦版 LINE版本 9.0(含)及以上，最近就可以使用了。
LINE 社群的「討論串」功能，可以讓用戶針對 LINE 社群聊天室中發送的訊息，建立新的對話空間，可以讓所有社群成員對特定主題進行更進一步的討論交流，並減少因討論熱絡而造成聊天室訊息洗版之情況。
使用討論串功能時，聊天室內所有成員都可以建立討論串，在討論串內發送的訊息，不會被傳送到主聊天室，且傳送後超過24小時的訊息，無法建立討論串，建立後超過2週的討論串內，無法傳送訊息，建議可透過「我的最愛」功能，標記特定討論串，以接受相關通知及管理
建立討論串路徑：在 LINE 社群聊天室中，長按欲建立討論串的訊息> 點選【討論串】功能，在想建立的討論串中發送訊息，討論串即建立完成。此外，可在聊天室右上角的【討論串】圖示，點選即可顯示討論串清單。
當建立新的討論串或於某個討論串留言時，該討論串會自動添加至「我的最愛」。若希望新增或刪除，請點掉該討論串視窗右上角的「☆」圖示執行操作。也能將該筆討論串源頭的訊息由所有人的記錄內刪除/收回後，該討論串內的所有訊息即自動被刪除。