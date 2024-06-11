美股「世紀泡沫」終將破裂？專家預言：屆時輝達股價恐暴跌98％
華爾街大空頭、美國經濟學家丹特（Harry Dent）警告，美股可能會出現大崩盤，衰退幅度可能比2008年金融海嘯還嚴重，更點名輝達（Nvidia）雖然是現在的「英雄股」，但屆時在泡沫破裂時可能會暴跌98％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《福斯新聞》報導，丹特在去年12月就「看衰」美股，認為美股在2024年會迎來泡沫破裂，而丹特最新接受福斯訪問時仍然沒有改變自己的看法，再次重申股市處於泡沫之中，等到泡沫破裂時，會看到有生之年最大的崩盤。
丹特表示，美國政府推出的各類財政措施就像是「替宿醉的人提供更多酒品，然後期待他們清醒」，因為產生泡沫本是一個經濟體的自然過程，不斷注入資金只是讓泡沫越來越大，不過是延緩破裂的時間，而等到泡沫真的破裂那天，可能會出現比2008年金融海嘯更劇烈的衰退。
丹特預言，泡沫破裂時標普500指數會下跌86％，那斯達克指數會下跌92％，而像輝達這樣的指標股可能會下跌98％。丹特強調，「輝達體質很好，是一家偉大的公司」，但是一切都結束了。
然而，丹特也修改了自己預言衰退發生的時間，原本他說泡沫今年就會破裂，但最新則認為市場可能會在2025年初到年中之間觸底。
對於有人批評丹特的看法過於悲觀，丹特強調自己只是坦率地說出觀察到的現象，如果「人們不喜歡也沒關係」，但是回顧過去的歷史，丹特認為泡沫將會破裂是再明顯不過的結局，「你不會不勞而獲，而且泡沫總是會破裂」。