特企／歐式麵包Bellopane貝洛邦全新上市　打造專屬你的儀式感

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Bellopane貝洛邦從名字就充滿濃厚歐式風情，取自義⼤利⽂Bello(美好的) 與Pane(麵包)，即使在忙碌工作中，依然能夠快速又便利的享受到歐式氛圍的美好。貝洛邦體驗歐式麵包的風味，堅持實在的用料，成分純粹，選用進口原料，採義大利杜蘭小麥酸麵種，混合低溫長時間發酵的老麵種，誘發出微酸的口感與小麥的香氣，也讓整體麵包質地更為細緻與柔軟。
貝洛邦首波主打的四款麵包，選材自世界各地的精煉食材，每一口都能感受豐富的層次，初嚐軟Q的口感令人難忘，細細咀嚼後更散發出淡淡小麥的香氣，令人回味無窮。一口咬下，就仿佛置身歐洲的悠閒生活中，無論是早餐還是宵夜，都是絕佳的選擇！
Bellopane貝洛邦四款歐式麵包登場 成分純粹、每一口都欲罷不能
本次新推出四款風味的歐式麵包，每款精選各地的食材，從甜到鹹的口味一一涵蓋，將不同歐式氛圍感捕捉起來，帶給大家不一樣的體驗。
法式經典可頌：選⽤法國產區⼩⿆粉，搭配靈魂食材─法國AOP認證萊思克奶油，甫打開包裝香濃的奶香味撲鼻而來。法式經典可頌酥鬆且層次分明、外脆內軟，再搭配上一杯香濃的咖啡，就如同身在巴黎街邊，享受慵懶的下午茶時光。
金黃穀物核果：巧妙融合酸種與老麵的特色，麵包體軟Q又帶有咬勁，再加以葵瓜子、亞麻籽、燕麥、小麥、奇亞籽等穀物以及香脆核桃點綴，堆疊出豐富的香氣與口感，每口都有不一樣的的風味。
石臼裸麥青提子：麵包整體扎實有嚼勁，加入裸麥粉，更加乘小麥的香氣，每口都能品嚐出純粹的味道。切開後即能看到青提⼦果乾內餡，酸甜風味與香脆核桃的交織美味，簡單搭一杯牛奶，立即置身在輕鬆的歐式氛圍中。
荷蘭起司德腸：濃郁起司和德國櫸木煙燻製成的德腸搭配，鹹香非常唰嘴，再咬一口鬆軟的麵包，多種滋味隨即蔓延唇齒間。麵包中小麥的特有風味與香濃起司、彈脆德腸互相暉映，層次分明卻不失平衡，一秒擄獲你我的味蕾！
讓歐式麵包更美味的小秘訣
除了直接品嚐外，也一定要試試烤箱加熱後的滋味，酥脆的外皮內包裹濕潤的恰到好處的麵包體，以及加熱後，更顯濃郁的香氣。再配上一杯冰飲，就能營造出不同的儀式感，打造出你的歐式日常！Bellopane, Bello day!!
源自歐陸生活的美好日常－Bellopane 貝洛邦
即日起上市！想要享受專屬自己的歐式生活 就到7-ELEVEN尋找Bellopane貝洛邦吧！
Bellopane貝洛邦即日起正式登場，每款售價45至50元之間，即日起至7月9日，推出新品嚐鮮價，要與熱愛歐式美好日常的你同享，只要到7-ELEVEN就能輕鬆獲得不同口味的歐式體驗。
【產品資訊】
⦁ 販售地點：全台7-ELEVEN
⦁ 上市時間：6/12荷蘭起司德腸、金黃穀物核果及法式經典可頌全台上市。6/19石臼裸麥青提子限定區域上市，6/26全品項全台上市。
⦁ 優惠活動資訊：6/12-7/9新品嚐鮮價，法式經典可頌40元(原價45元)、荷蘭起司德腸、金黃穀物核果及石臼裸麥青提子45元(原價50元)。