SRF爭議延燒！環境部擬組輔導團　喊話地方政府「做好社會溝通」

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不過環境部長彭啟明此前在立法院遭問SRF議題，承諾將會組成體檢小組來全面檢驗。環境部今日對此就說，廢棄物轉廢為能正是邁向淨零的路徑之一，我國參考歐盟、日本等先進國家發展趨勢，推動可燃廢棄資源燃料化，並於113年3月22日再次修正《固體再生燃料製造技術指引與品質規範》，比照國際ISO標準訂定我國SRF品質標準，建立產品分級制度，製造廠採用書面、現勘、試運轉等3階段技術審查，以及建立中央地方會審機制，也從廢棄物當中篩選廢紙、廢塑膠、廢木材等非有害且具適燃性廢棄物，經過純化及均質化等程序，轉製成符合品質標準之固體再生燃料（Solid Recovered Fuel, SRF），最後檢視料源、製造程序、販售流向各環節是否符合規定，提供給既有使用生煤當燃料的鍋爐使用，不僅解決垃圾問題，還能取代生煤使用，減少排碳。
另外針對外界關心SRF使用廠造成空氣品質問題，環境部刻正辦理檢討以及整合相關法規，嚴格明定可用SRF作為燃料的設施形式，是為流體化床式鍋爐、水泥旋窯或符合再生能源管辦的電設備，並應具備戴奧辛、粒狀物、硫氧化物及氮氧化物等污染防制設施。同時根據現行SRF使用廠參照歐洲、日本標準，將加嚴戴奧辛標準、提高定期檢測頻率，相關法規預計於今年6月底前完成預告作業。
環境部表示，SRF的管理必須符合國際定位，並且建立完整的管理方案，為使製造廠及使用廠確實符合相關規範，也將籌組SRF營運體檢輔導團，針對SRF製造廠、使用廠進行體檢以及產業輔導，找出現有問題環節並且提出因應對策，像是短期進行產業輔導，診斷問題並且提出解方及體檢報告書；中長期盤點SRF營運動態以及效益，提出SRF發展白皮書，並且協助業者成立聯盟，建構SRF轉廢為能良好的發展環境。