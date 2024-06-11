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SRF爭議延燒！環境部擬組輔導團　喊話地方政府「做好社會溝通」

▲經濟部撤銷桃園市政府廢止的SRF廠入園許可。（圖／讀者提供）
▲經濟部撤銷桃園市政府廢止的SRF廠入園許可。（圖／讀者提供）

記者林則澄／台北報導

固體再生燃料（SRF）進駐桃園科技園區爭議延燒，環境部今（11）日表示，將會籌組SRF輔導團，針對製造廠、使用廠進行全面體檢以及產業輔導，找出現有問題環節並且提出因應對策，同時提醒地方政府做好社會溝通、維護環境正義，業者如有不符相關環保法令，則可依法處分。

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桃園市政府今年3月宣布廢止3間SRF廠進駐桃園科技工業園區，不料經濟部撤銷市府處分，引發當地居民強烈反彈，市長張善政也在臉書發文直指，經濟部不應為了護航錯誤能源政策，無視觀音區居民權益，「如此昨是今非，立場反覆的態度，讓桃園市府、市民，以及觀音的鄉親，都難以接受。」

不過環境部長彭啟明此前在立法院遭問SRF議題，承諾將會組成體檢小組來全面檢驗。環境部今日對此就說，廢棄物轉廢為能正是邁向淨零的路徑之一，我國參考歐盟、日本等先進國家發展趨勢，推動可燃廢棄資源燃料化，並於113年3月22日再次修正《固體再生燃料製造技術指引與品質規範》，比照國際ISO標準訂定我國SRF品質標準，建立產品分級制度，製造廠採用書面、現勘、試運轉等3階段技術審查，以及建立中央地方會審機制，也從廢棄物當中篩選廢紙、廢塑膠、廢木材等非有害且具適燃性廢棄物，經過純化及均質化等程序，轉製成符合品質標準之固體再生燃料（Solid Recovered Fuel, SRF），最後檢視料源、製造程序、販售流向各環節是否符合規定，提供給既有使用生煤當燃料的鍋爐使用，不僅解決垃圾問題，還能取代生煤使用，減少排碳。


另外針對外界關心SRF使用廠造成空氣品質問題，環境部刻正辦理檢討以及整合相關法規，嚴格明定可用SRF作為燃料的設施形式，是為流體化床式鍋爐、水泥旋窯或符合再生能源管辦的電設備，並應具備戴奧辛、粒狀物、硫氧化物及氮氧化物等污染防制設施。同時根據現行SRF使用廠參照歐洲、日本標準，將加嚴戴奧辛標準、提高定期檢測頻率，相關法規預計於今年6月底前完成預告作業。


環境部表示，SRF的管理必須符合國際定位，並且建立完整的管理方案，為使製造廠及使用廠確實符合相關規範，也將籌組SRF營運體檢輔導團，針對SRF製造廠、使用廠進行體檢以及產業輔導，找出現有問題環節並且提出因應對策，像是短期進行產業輔導，診斷問題並且提出解方及體檢報告書；中長期盤點SRF營運動態以及效益，提出SRF發展白皮書，並且協助業者成立聯盟，建構SRF轉廢為能良好的發展環境。

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