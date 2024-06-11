180度逆轉！台中母子3屍命案兇嫌逃過死刑 更一審改判無期徒刑
一處位於台中市的出租屋，2019年間傳出一起3死命案，一名陳姓男子因懷疑妻子與外人曖昧，遂在盛怒之下掐死對方，隨後又擔心雙胞胎男嬰無人照顧，竟一不作二不休將2人丟進洗衣機內悶死，案經審理，法院一、二審均判處陳男死刑，但今（11）日更一審判決出爐，陳男逃過死刑改為無期徒刑，全案可上訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳男因失業在家照顧2名幼子，但2019年間卻突然懷疑妻子與他人有染，11月3日2人發生激烈爭吵，陳男在清緒失控下徒手掐死妻子，並將2名10個月大雙胞胎兒子丟入洗衣機悶死，直至數天後屋內傳出陣陣臭味，警方獲報上門才發現3死命案。
事後警方循監視器，在同年月8日中午於彰化縣一間網咖將陳男逮捕，台中地院、高分院審理後均判處陳男死刑，不過上訴更一審後，法官考量陳男遭逮後坦承犯行，對於殺害幼子行為具有悔意，且表示願意進行修復式司法，並將名下所有不動慘賠償被害人家屬，因此改判無期徒刑。
※【NOWnews 今日新聞
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