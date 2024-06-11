蔡阿嘎大動作開除蘿拉！二伯沉寂5天認了「一場重擊」：怎睡得著
百萬YouTuber「蔡阿嘎」在6月6日突然大動作發出律師聲明，表示元老級員工蘿拉（林沛蓁）已經遭到開除，並表示對方涉及不法行為。事隔多日，蔡阿嘎老婆二伯也在IG上訴說心聲：「前幾週的一場重擊，讓好多事項被延宕」，也被粉絲認為與蘿拉事件有關連。
記者潘毅／綜合報導
二伯今（11）日在IG限動上一連發出數則貼文，先是曬出前陣子和蔡阿嘎在南韓濟州島散心的合照，隨後畫面一轉，發出使用電腦處理工作的畫面，並附上自己近期的心聲，「現實是，前幾週的一場重擊，讓好多事項被延宕」，接著提到，目前工作上有好多事情要處理，「現在還沒有個頭緒我怎麼睡得著。」
回顧本次事件，蔡阿嘎工作室於6月6日晚間，委託萬國法律事務所發出聲明，指內容直指「蘿拉」林沛蓁小姐因個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與蘿拉的勞雇關係。未來蘿拉不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，也解除所有形式合作關係，「不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。」並且指出蘿拉個人有不法行為，而蔡阿嘎本人以及團隊成員都不知情。
事件爆發後瞬間引發全台關注，更有人以蘿拉本名搜尋法院相關資訊，竟然發現蘿拉涉及數件本票裁定、清償債務強制執行等案件，因此推測事件與金錢糾紛有關連。