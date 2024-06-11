全球航運塞港又一發？法國港口工人罷工 將面臨一個月混亂期
葉門叛軍胡塞武裝組織不斷攻擊行經紅海商船，商船繞道非洲南端好望角，造成全球貨櫃船航班大亂。如今歐洲港口又出現危機，法國幾個重要貨櫃港口工人醞釀罷工，將在六月發動數次行動。
國際中心顏得智／綜合報導
根據關注全球航運狀況的《The Loaster》報導，法國勒哈佛爾(Le Havre)以及馬賽的福斯港(Port de Fos-Marseille)兩大貨櫃樞紐港口，可能將面臨一個月的混亂，因碼頭工人和其他港口工人所組成的工會，可能將在六月發動數次一日型的罷工，或多次四小時的停工，藉此抗議法國延後法定退休年齡至64歲的退休金改革。
報導提到，在上週五，勒哈佛爾發生了第一次罷工行動，散裝碼頭以及貨櫃碼頭被碼頭工人封鎖，4艘船舶停靠地點被取消，另有18艘船舶延誤停靠。
此外，在當天估計有600名碼頭工人和其他港口工人，一起封鎖了福斯貨櫃碼頭的主要入口。
碼頭工人所組成的工會代表則表示，「政府懷疑我們動員成員的能力。現在他們會看到我們的要求是多麼團結」。
報導提到，碼頭工人24小時罷工預計在6月13日、21日和25日進行，此外，本月還將每週三天進行4小時的短期罷工。
針對罷工潮即將到來，馬賽當地港務局則沒有立即對罷工的影響發表評論。