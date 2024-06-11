美股台積電ADR早盤再創新高！輝達股票「一拆十」首交易日翻紅

全球航運塞港又一發？法國港口工人罷工　將面臨一個月混亂期

▲胡塞武裝組織攻擊紅海商船造成全球貨櫃船航班大亂。歐洲港口又出現危機，法國幾個重要貨櫃港口工人醞釀罷工，將在六月發動數次行動。（圖／美聯社／達志影像）
▲胡塞武裝組織攻擊紅海商船造成全球貨櫃船航班大亂。歐洲港口又出現危機，法國幾個重要貨櫃港口工人醞釀罷工，將在六月發動數次行動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

葉門叛軍胡塞武裝組織不斷攻擊行經紅海商船，商船繞道非洲南端好望角，造成全球貨櫃船航班大亂。如今歐洲港口又出現危機，法國幾個重要貨櫃港口工人醞釀罷工，將在六月發動數次行動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據關注全球航運狀況的《The Loaster》報導，法國勒哈佛爾(Le Havre)以及馬賽的福斯港(Port de Fos-Marseille)兩大貨櫃樞紐港口，可能將面臨一個月的混亂，因碼頭工人和其他港口工人所組成的工會，可能將在六月發動數次一日型的罷工，或多次四小時的停工，藉此抗議法國延後法定退休年齡至64歲的退休金改革。

報導提到，在上週五，勒哈佛爾發生了第一次罷工行動，散裝碼頭以及貨櫃碼頭被碼頭工人封鎖，4艘船舶停靠地點被取消，另有18艘船舶延誤停靠。

此外，在當天估計有600名碼頭工人和其他港口工人，一起封鎖了福斯貨櫃碼頭的主要入口。

碼頭工人所組成的工會代表則表示，「政府懷疑我們動員成員的能力。現在他們會看到我們的要求是多麼團結」。

報導提到，碼頭工人24小時罷工預計在6月13日、21日和25日進行，此外，本月還將每週三天進行4小時的短期罷工。

針對罷工潮即將到來，馬賽當地港務局則沒有立即對罷工的影響發表評論。

台灣缺電隱憂成全球問題！CNBC：足以影響全球半導體產業發展

美股台積電ADR早盤再創新高！輝達股票「一拆十」首交易日翻紅

歐洲第二大安特衛普港因漏油關碼頭！長榮等貨櫃船受影響

全球快找不到空櫃！貨櫃航運商：未來數周到數個月會更嚴重

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生