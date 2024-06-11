俄「最強隱形戰機」Su-57傳遭烏克蘭擊毀！中國官媒狠酸「丟人」
俄烏戰爭未歇，烏克蘭國防部情報總局（GUR）日前宣稱首度擊毀俄軍蘇愷-57（Su-57）匿蹤戰機，這架戰機是俄羅斯引以為傲的先進武器之一，俄羅斯官方雖未證實戰機遭毀，但從烏克蘭國防部情報總局發布的衛星照片來看似乎確有此事，且俄羅斯軍武部落客也證實Su-57戰機遭無人機摧毀。對此，中國官媒《環球時報》評論此事，直呼俄羅斯空軍「丟人」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，《環球時報》的公眾號「樞密院十號」昨（10）日發文評論Su-57戰機遭摧毀一事，提到俄烏戰爭爆發以來，Su-34、Su-35等先進戰機陸續被擊落，連A-50預警機也慘遭烏軍伏擊，寫下本應提供預警的預警機被擊落的不光彩紀錄，「沒有最丟人，只有更丟人」。
「樞密院十號」文章指出，雖然俄羅斯尚未證實Su-57遭擊毀，但是已經承認阿赫圖賓斯克空軍基地（Akhtubinsk airfield）遇襲，而作為俄羅斯最重要的空軍基地之一，許多先進機型都在此測試，阿赫圖賓斯克空軍基地遇襲本身就已經是「非常丟人」的事。
「樞密院十號」批評俄羅斯空防鬆懈，烏克蘭大舉使用無人機施襲早已是人盡皆知，但居然連阿赫圖賓斯克空軍基地都遭偷襲得手，顯示防禦鬆懈的程度讓人擔心。如果持續這種作風，隨著西方援助的F-16等先進戰機以及射程更遠的空中導彈逐步到位，之後的損失可能就會更加嚴重，不光是「小打小鬧」了。