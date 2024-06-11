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UNIQLO店員太強！「摺衣神技」動漫人物現身　日本人笑了：不敢拿

▲有UNIQLO員工復刻「摺衣神技」，讓哆啦A夢「現身店內貨架上」，現場畫面立刻引發瘋傳。（圖／翻攝X@ohsuka）
▲有UNIQLO員工復刻「摺衣神技」，讓哆啦A夢「現身店內貨架上」，現場畫面立刻引發瘋傳。（圖／翻攝X@ohsuka）

記者潘毅／綜合報導

日本國民品牌UNIQLO，常與各種動漫IP聯名，推出UT系列服飾，而在今年3月份，UNIQLO與創造經典動漫《哆啦A夢》的漫畫家藤子・Ｆ・不二雄聯名，結果有員工復刻了「摺衣神技」，讓哆啦A夢「現身店內貨架上」，現場畫面立刻引發瘋傳。

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為了紀念漫畫家藤子・Ｆ・不二雄老師誕生90 周年，日本 UNIQLO 從3月開始推出「藤子・F・不二雄 90th Anniversary UT」主題，推出包含《哆啦A夢》、《小超人帕門》、《奇天烈大百科》等作品的圖樣服飾。

▲10年多前在日本UNIQLO，就能看到店員展現「摺衣神技」。（圖／翻攝X平台）
▲10年多前在日本UNIQLO，就能看到店員展現「摺衣神技」。（圖／翻攝X平台）
沒想到在日本福島縣，就有民眾在逛當地的UNIQLO門市時，發現有員工秀出「摺衣神技」，在貨架上將有著哆啦A夢與大雄圖樣的衣服，運用漸層式的折法，讓一排衣服疊起來之後，可以呈現立體的圖樣。

這讓當事人忍不住拍下現場照片大讚「福島縣的優衣庫有專家店員！」貼文更在短短三天內，吸引超過25萬日本人按讚，紛紛留言「這樣擺著我根本不敢弄亂了XD」、「看到心情都好了，神店員阿」、「這讓客人不用拿起來就能看到圖樣，也太讚，但缺點就是很多人會捨不得拿，不知道是好還是壞」、「店員也太用心了吧，根本是藝術品了，說是工匠技藝完全不為過」。

▲店員使用「摺衣神技」，讓鳴仁與佐助直接在貨架上顯現。（圖／翻攝X平台）
▲店員使用「摺衣神技」，讓鳴仁與佐助直接在貨架上顯現。（圖／翻攝X平台）
事實上，日本UNIQLO店員展現「摺衣神技」已經不是頭一遭，早在10多年前，就有許多日本網友目睹各地UNIQLO門市的動漫聯名衣物，使用了相同的漸層式的折法，讓動漫人物立體呈現，如今10年過去，神技再度重出江湖，也再度掀起關注。

▲這種「摺衣神技」可以讓客人不用拿起衣服就看見上面的圖樣。（圖／翻攝X平台）
▲這種「摺衣神技」可以讓客人不用拿起衣服就看見上面的圖樣。（圖／翻攝X平台）

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