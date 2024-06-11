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中油通運輪撞高雄港！通運輪移泊至台灣國際造船碼頭進行檢查

▲台灣中油公司所有我國籍通運輪移泊至台灣國際造船公司87號碼頭靠泊進行檢查。(圖／高雄港務分公司提供)
▲台灣中油公司所有我國籍通運輪移泊至台灣國際造船公司87號碼頭靠泊進行檢查。(圖／高雄港務分公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司高雄港務分公司於今(11)日表示，針對台灣中油公司所有我國籍通運輪所擦撞的高雄港二港口港外離岸堤，已安排邀集相關單位前往會勘，檢視實際受損情形，後續並將依程序進行求償，至於通運輪受損情形查勘及後續修復作業目前正由船方進行後續處理，而有關此次事件的肇事原因已由交通部航港局及運安會依法定程序進行調查。

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台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，台灣中油公司所有我國籍通運輪(TONG YUN)，總噸28410噸，於8日13時10分，在高雄港二港口出港時，因故避讓附近水域船舶時，不慎擦撞高雄港二港口離岸堤，造成該輪右舷船艉船身破損，離岸堤局部小範圍水泥塊剝落，所幸無人員傷亡，該輪亦未發生漏油情形。

▲我國籍通運輪移泊至台灣國際造船公司87號碼頭靠泊進行檢查。(圖／高雄港務分公司提供)
▲我國籍通運輪移泊至台灣國際造船公司87號碼頭靠泊進行檢查。(圖／高雄港務分公司提供)
王錦榮說，另經初步目視離岸堤結構及擋浪功能亦未受影響，該輪於同日18時緊急進港順利靠泊118號碼頭，隨後再移泊至台灣國際造船公司87號碼頭靠泊進行檢查，後續船方已安排進入台灣國際造船公司船塢進行檢修。

目前該輪船身狀況尚稱穩定安全，進港及移泊作業期間，均未發生漏油情形，靠泊碼頭後均配合高雄港務分公司要求於船身週邊水域完成圍設攔油索，以預防港區發生水域環境油污情事發生。

王錦榮指出，通運輪此次出港並無載運油品，是為移讓船席而暫時出港下錨等候，俟船席空出後再回港靠泊，該輪發生擦撞港外離岸堤時，高雄港務分公司當下立即安排該輪於高雄港港外第三錨區距離岸堤約0.7浬錨位下錨進行初步檢視及處置，隨後船方申請緊急進港獲准，經引水人登船引領，調派2艘拖船拖帶及1艘拖船戒護，安全順利靠泊118號碼頭。

▲通運輪移泊至台灣國際造船公司87號碼頭靠泊進行檢查，靠泊期間圍設攔油索以防油污意外。(圖／高雄港務分公司提供)
▲通運輪移泊至台灣國際造船公司87號碼頭靠泊進行檢查，靠泊期間圍設攔油索以防油污意外。(圖／高雄港務分公司提供)
通運輪進港時高雄港務分公司亦調派油污防制作業工作船在旁隨行警戒，並分段管制航道水域，以確保航安，另該輪雖無漏油情形，高雄港務分公司亦要求船方靠泊碼頭期間應於該輪週邊水域圍設攔油索，並要求該輪應定時向VTS回報船況，以預防港區發生水域環境油污情事發生。

該輪於9日16時20分左右再由118號碼頭移靠至台灣國際造船公司87號碼頭，以利安排進一步檢查，另船方已安排該輪進入台灣國際造船公司船塢進行後續檢修。

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