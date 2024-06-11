IVE張員瑛逼哭女學生！日嫩妹公認最愛神顏 她道歉：抱歉看了妳
韓國大勢女團IVE超人氣成員張員瑛日前被日本年輕女性票選為「最愛的神顏」，而IVE也在近日前往日本參加綜藝節目，與24名中學生同台。其中一個片段，是十分喜愛張員瑛的女學生與張員瑛對到眼後，馬上眼泛淚花哭出來，讓張員瑛不好意思地道歉，並表示：「抱歉、抱歉，看了妳！」可愛的畫面一公開，讓粉絲們大讚張員瑛的臨場反應與貼心。
記者楊慧玲／綜合報導
被譽為「5代女團神顏」首席的張員瑛，一舉一動都是粉絲們關注的焦點。近日，張員瑛與團員們前往日本，參加日本綜藝節目《閒聊007》與24名女中學生同台大談「現代中學女生都在想什麼？」其中，一名女學生看到張員瑛的眼睛後便開始哭泣，並害羞地說出：「員瑛在看著我。」
張員瑛沒有被突如其來的狀況嚇到，反而甜甜地回答：「抱歉抱歉，我看了妳！」甚至善解人意地迴避女學生的視線，讓現場主持人與嘉賓紛紛驚呼張員瑛如此成熟的反應，女學生也在大家的嘻笑打鬧中恢復狀態。
不少粉絲看完片段以後，紛紛表示：「被偶像近距離看到真的會哭」、「是我會心臟停止」、「張員瑛妳還轉過去跟她對視！她看到妳都激動到哭了」、「不是員瑛粉絲，但她看過去的表情挺美的」、「完全可以體會妹妹的心情，好羨慕她能見到自己的偶像」、「我會原地昏倒」。
張員瑛也在昨（10）日曬出自己在舞台後方身穿迷你短裙的「超美長腿私服照」，短短一天吸引將近150萬人按讚，再度奠定自己「5代女團神顏」的首席地位。