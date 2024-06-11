金秀賢驚爆熱戀林娜榮！女方還原「親密貼耳」過程：順便打了招呼
日前因拍攝超夯韓劇《淚之女王》人氣再度暴漲的金秀賢，近日被拍到與前女團I.O.I成員林娜榮疑似在音樂節約會的照片，掀起熱戀疑雲。對此，金秀賢的經紀公司「Goldmedalist」今（11）日則出面發聲，女方也對外表示：「順便打了個招呼而已。」
記者楊慧玲／綜合報導
金秀賢與林娜榮日前因為在音樂節當中被拍到「親密貼耳」，被外界瘋傳2人正在熱戀中。今日，雙方經紀公司都出面對外闢謠，強調2人的戀愛傳聞「完全不是事實」。林娜榮經紀公司「ASCENDIO」解釋：「（林娜榮）只是跟朋友們一起去節慶玩耍，順便打了個招呼而已！」強調與金秀賢只是在音樂節偶遇，2人因為現場太吵，所以才靠在耳邊交談，至於對於2人的私交，金秀賢經紀公司「Goldmedalist」則表示：「不作任何評論。」
金秀賢與林娜榮的熱戀傳聞，起源於7日金秀賢參加一場音樂節，被粉絲拍到他戴著鴨舌帽，身穿寬鬆襯衫與一旁女子貼臉說話的影片，該名女子也在隨後馬上就被發現是女團I.O.I出身的林娜榮，讓不少粉絲都十分驚訝，36歲的金秀賢與28歲的林娜榮「是沒有想過的CP」，讓不少粉絲質疑2人是否正在交往。
不過，隨後就有粉絲出面表示，金秀賢所參加的音樂節，主辦方是《淚之女王》的贊助商，再加上金秀賢與贊助商的會長是舊相識，現場其實還有其他如朴敘俊等大咖藝人共襄盛舉，因此金秀賢在現場也是合情合理，尤其金秀賢在被粉絲們認出後，還一一向眾人打招呼。一名在現場的粉絲也表示，當天音樂節現場本來就很吵雜，金秀賢作為東道主，與林娜榮湊近說話的舉動絲毫沒有不妥，因此2人熱戀的傳聞根本就是無稽之談。