阿巴西傳加盟日本B1聯盟！成台灣史上旅日第5人 中信球團給祝福
T1新北中信特攻的主戰球星「黑豹」阿巴西，在今（11）日傳出將加盟日本職籃B1聯盟球隊秋田北部喜悅隊，並預計會在下週一舉辦加盟記者會。若阿巴西確定加盟，將成為台籃史上首位登入日本職籃B1的球員，也是繼曾文鼎、林郅為、崔浩恩和劉駿霆後，台灣史上第5位旅日球員。此外，中信特攻球團則對此表示祝福，並期望阿巴西返台後還能再披黃衫。
記者林之越/綜合報導
外傳加盟日本B1聯盟 中信球團給祝福
阿巴西旅外消息最早由籃球媒體《baller 籃球誌》率先透露，指出阿巴西預計加盟日本職籃B1聯盟的秋田北部喜悅隊。同時，文中也提到，日本秋田縣是灌籃高手漫畫中豪強山王工業的所在地，也是日本全國本土籃球信仰最高的市場。
阿巴西在T1聯盟首季新人選秀會上，在第1輪被中信特攻以超過500萬元的簽約金選下，雙方簽下3+2複數年合約，本身就包含旅外權力條款。前3季合約走完後，阿巴西在首個合約跳出年選擇旅外，中信球團也發出聲明稿表示，球團也對他的決定給予支持與祝福，並謝謝他在這三年間為球隊的付出與貢獻，期望返台後還有合作機會。
曾榮獲T1 MVP 成台灣第5位旅日球員
目前26歲的阿巴西在上季曾幫助中信特工奪下T1聯盟總冠軍，個人也獲當季MVP，本季則是在例行賽繳出平均20.6分、5.9籃板、3.3助攻的成績，是年度MVP的熱門人選。
根據《台灣籃球維基館》資料指出，我國過去曾旅日的球員包含曾文鼎、林郅為、崔浩恩以及前台鋼獵鷹球員劉駿霆，而阿巴西也將成為第5位旅日的台灣球員。