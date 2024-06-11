遵規範管控黑鮪資源！漁業署籲漁民12日零時起停止捕撈太平洋黑鮪

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張致盛說，近年來，黑鮪資源有回升趨勢，我國漁獲量亦逐年升高，去(112)年我國黑鮪漁獲量達2122公噸，國家配額1965噸已全數用盡且有不足，所幸因111年我國家配額並未用畢，尚有餘額可留用至去年，使我國不致超額捕撈。
但因去年國家配額用畢，故今年漁獲量倘超過1965噸之國家配額，將必須自明年配額扣除，對於已出海作業漁民，倘意外捕獲黑鮪，務必須依規定丟棄並通報，惟黃鰭鮪等其他鮪旗魚類仍可繼續捕撈。
張致盛指出，黑鮪有別於其他鮪類，為特定期間特定水域之魚種，為減少對漁民作業的限制，我國黑鮪配額採國家總量管控，未設定單船配額或區域分配，透過漁民通報捕撈數量及市場實際交易重量，控管國家配額使用，此外，108年我國黑鮪漁獲量僅400餘噸，當年度未使用的黑鮪配額經與日本換取大目鮪配額，為漁民帶來更大的經濟利益，惟此配額交換僅限當年，並未影響我國此後之黑鮪國家配額。
張致盛並指出，我國為中西太平洋漁業委員會(WCPFC)會員，遵守組織管理規範，才能確保我國穩定獲得黑鮪配額，尤其近年資源狀況良好，WCPFC持續參考科學證據，考量總捕撈限額之合理性，而會員任何未遵從之行為，都可能影響其後續爭取配額增加，由於黑鮪為我國近海高經濟價值魚種，為我漁民重要收入來源，漁業署籲請漁民配合相關捕撈管理規範，共同維護黑鮪資源永續與產業發展。