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美元太強了！亞幣全倒日圓貶超過1%　新台幣收貶1.45角排第四

▲新台幣兌美元今（11）日重貶1.45角收32.395元，單日貶0.45%僅亞幣排第四，貶最多的是日圓超遺1%。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（11）日重貶1.45角收32.395元，單日貶0.45%僅亞幣排第四，貶最多的是日圓超遺1%。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國就業數據表現超乎預期，削弱市場對9月降息預期，美元指數走強，重新站上105，亞洲主要貨幣趴軟，新台幣兌美元今（11）日也重貶1.45角，收32.395元，單日貶值了0.45%，不過，在亞幣中貶幅僅排第4，貶最凶的是日圓，單日貶值超過1%，再來是韓元、新加坡幣。

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根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤的匯價來看，美元指數單日升值了1.04%，非美主要貨幣趴軟，其中貶最多的是日圓，貶了1.22%，貶到157.34兌1美元，再來是歐元也貶了1.18%之多。

韓元單日也貶值了0.95%，來到1378.4兌1美元，然後是新加坡幣也貶了0.61%，下探1.3528兌1美元，而新台幣兌美元則貶了0.45%，來到32.395兌1美元，貶幅在亞幣中排第四，僅次日圓、韓元及新加坡幣。此外，人民幣兌美元也貶了0.16%，來到7.2541兌1美元，越南幣亦貶了0.06%。

至於新台幣還會再貶嗎？匯銀人士認為，後續觀察重點仍在於美元走勢、台股表現及外資動向，尤其美國本周將公布最新消費者物價指數（CPI）年增率數據及利率決策，勢必牽動美元能否續強及股匯表現。

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