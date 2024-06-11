美元太強了！亞幣全倒日圓貶超過1% 新台幣收貶1.45角排第四
美國就業數據表現超乎預期，削弱市場對9月降息預期，美元指數走強，重新站上105，亞洲主要貨幣趴軟，新台幣兌美元今（11）日也重貶1.45角，收32.395元，單日貶值了0.45%，不過，在亞幣中貶幅僅排第4，貶最凶的是日圓，單日貶值超過1%，再來是韓元、新加坡幣。
記者顏真真／台北報導
根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤的匯價來看，美元指數單日升值了1.04%，非美主要貨幣趴軟，其中貶最多的是日圓，貶了1.22%，貶到157.34兌1美元，再來是歐元也貶了1.18%之多。
韓元單日也貶值了0.95%，來到1378.4兌1美元，然後是新加坡幣也貶了0.61%，下探1.3528兌1美元，而新台幣兌美元則貶了0.45%，來到32.395兌1美元，貶幅在亞幣中排第四，僅次日圓、韓元及新加坡幣。此外，人民幣兌美元也貶了0.16%，來到7.2541兌1美元，越南幣亦貶了0.06%。
至於新台幣還會再貶嗎？匯銀人士認為，後續觀察重點仍在於美元走勢、台股表現及外資動向，尤其美國本周將公布最新消費者物價指數（CPI）年增率數據及利率決策，勢必牽動美元能否續強及股匯表現。