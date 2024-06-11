最多降33%！順億鮪魚專賣19家門市全面降價 黑鮪魚壽司40元吃到
從南部起家的連鎖餐飲品牌《順億鮪魚專賣店》，宣布新菜單降價大回饋，最大降幅達到33％，活動自6月起生效，消費者最喜愛的黑鮪赤身壽司由60元調整為40元，還有黑鮪大腹生魚片由370元調整為300元、極上TORO拼盤由1180元調整為1000元，等於銅板價即可享用。另外，「31冰淇淋」也宣布降價，像是「標準單球」原價110元，現在只要95元。
記者葉盛耀/綜合報導
《順億鮪魚專賣店》隸屬於隆順漁業集團，從高雄前鎮漁港起家，在全台擁有19家直營門市，遍布於北中南，預計下半年版圖將拓展到美國西雅圖，而在明年的農曆年前，全台將擴展到30家直營店。
《順億鮪魚專賣店》提到，此次的回饋活動涵蓋了多款人氣餐點，包括黑鮪赤身壽司由60元調整為40元、黑鮪大腹生魚片由370元調整為300元、極上TORO拼盤由1180元調整為1000元、以及最受歡迎的鮪魚味噌湯由40元調整為35元，且繼續保留續湯服務，還有其他數十項餐點的價格皆有調整。
由於魚貨來自自家船隊，確保了新鮮與品質，還有自營的加工廠、超低溫冷凍廠和超低溫物流系統，加強品牌自身優勢，《順億鮪魚專賣店》能以一條龍的服務，「從海洋到餐桌」。
《順億鮪魚專賣店》也聲明，隆順漁業集團秉持著創辦人王順隆的理念，始終相信「對海洋有益才是對人類有益」，因此在捕魚的過程中，為了減少對海洋生態系統的影響、確保漁業資源的長期可持續性，船隊設備升級，並配合國際政策實施嚴格的捕撈限額管理，以及引入實時監測系統，以避免過度捕撈和非目標物種的誤捕。
另外，知名冰品品牌「31冰淇淋」也宣布降價，相關品項平均「便宜15至20元」，像是「標準單球」原價110元，現在只要95元，「小雙球」則從140元降至120元，等於無條件「便宜15至20元」；而且外帶冰淇淋也都降價5%～15％不等。