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籃籃成啦啦隊標竿有原因！大學賣鞋子存錢買機車　阿嬤看到偷偷哭

▲籃籃成為啦啦隊模範不是沒有原因，曾經兜售鞋子存錢買機車，阿嬤看孫女打工的畫面心疼落淚。（圖／籃籃IG）
▲籃籃成為啦啦隊模範不是沒有原因，曾經兜售鞋子存錢買機車，阿嬤看孫女打工的畫面心疼落淚。（圖／籃籃IG）

記者楊穎軒／綜合報導

27歲「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟），不僅是全球首位在中華職棒、南韓職棒、美國大聯盟擔任開球嘉賓的藝人，還是史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊員。籃籃爬到今天的高度，交出輝煌的成績單，歸功她獨立、不服輸的個性，從小家境不算寬裕的她，曾經到鞋店打工賺錢買機車，阿嬤得知後偷偷掉眼淚。

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籃籃日前在IG開放粉絲提問，有人聊到當學生沒錢的話題，籃籃透露，升大學那年，因為需要摩托車通勤，家裡沒有可以代步的交通工具，她去鞋店打工3個月，每天不停彎腰幫客人穿鞋，由於有社交恐懼症，花一段時間克服後，才可以順暢跟客人介紹商品，阿嬤背著孫女到店家看她打工，還忍不住落淚。

▲籃籃唸大學後開始學著獨立，只要下定決心就會全力達到設定的目標，造就她現在擁有的成就。（圖／籃籃臉書）
▲籃籃唸大學後開始學著獨立，只要下定決心就會全力達到設定的目標，造就她現在擁有的成就。（圖／籃籃臉書）
最後，籃籃領到薪水，買下人生第一部摩托車，「那是我第一次感受到獨立的感覺，靠自己雙手得來的東西，也會特別珍惜。」這句話也體現在追夢的過程，籃籃從小有女團夢，她連續3年寄表演影片到南韓三大經紀公司，最終獲得試鏡機會，唸樹德科大一年級，自己飛到首爾參加SM娛樂難度係數極高的徵選會，回國後完全沒有下文。

當南韓女團練習生夢碎，籃籃沒有放棄，2017年報名Lami Girls海選，她跳爵士舞打敗眾多競爭者，連一向毒舌的評審曹西平都一路相挺，誇她是自己心目中的第一名，最終奪得總決賽冠軍，而籃籃後來才知道參加的是啦啦隊徵選，就這樣誤打誤撞加入啦啦隊。

▲下過大雨的帆布超級重，籃籃親自體會到場務人員的辛苦。（圖／籃籃IG）
▲▼籃籃有拚命三娘的性格，啦啦隊應援、做綜藝節目都是如此。（圖／籃籃IG、民視提供）
▲籃籃（中）站上冰塊，模樣狼狽。（圖／民視提供）

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