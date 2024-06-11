全台首屆「功夫熊貓路跑」！6月20日前報名 搶抽超吸睛阿波帳篷
全台首屆「2024 KUNG FU PANDA RUN 功夫熊貓路跑」預計將於今年的10月13日、11月3日，分別在新北微風運河廣場、彰化縣鹿港鎮體育場舉辦。活動中跑者們不僅僅是在跑步，更是在學習神龍大俠的精神，感受那股源自內心深處的「氣」之力。讓每位跑者都能在奔跑中找到自己的節奏，並與阿波一起探索功夫的真諦，進而成為下一位神龍大俠！
記者林之越/綜合報導
賽事官方表示，《功夫熊貓》以中國古代傳統武術為靈感，講述了一隻胖胖的大熊貓阿波的史詩故事，阿波對功夫的熱愛與他對美食的熱愛不相上下。本次賽事不僅能夠親身體驗功夫與氣功的奧秘，還有各種互動遊戲和拍照打卡點，享受運動樂趣的同時，體驗如電影中的場景般刺激。不僅有道具體驗區，還設拍照打卡點，以及互動小遊戲等精彩節目！以下《NOWnews今日新聞》就為讀者介紹本次路跑的賽事相關資訊：
📌「2024功夫熊貓路跑」賽事相關資訊：
2024功夫熊貓路跑-新北場（3.5Ｋ）
活動地點：新北市蘆洲區微風運河廣場
活動日期：2024年10月13日（星期日）
2024功夫熊貓路跑-彰化場（3Ｋ）
活動地點：彰化縣鹿港鎮體育場
活動日期：2024年11月3日（星期日）
📌「2024功夫熊貓路跑」報名相關資訊：
本屆功夫熊貓路跑報名期間為2024/06/21（四）~2024/07/18（四），若額滿將提前截止報名。此外，若額滿將提前截止報名。此外，若在6月20日前報名繳費成功，達成搶下報名資格，將能夠參加超吸睛周邊「功夫熊貓攜帶型練功帳」的抽獎。在新北、彰化2個場次分別都將抽出300組，總共600組。
📌「2024功夫熊貓路跑」賽事路線圖：
2024功夫熊貓路跑-新北場（3.5Ｋ）
路線：起跑（網球場旁）→經微風網球場→經蘆堤籃球場→經蘆堤棒球場→經疏洪蘆堤公園→經微風運河第四停車場→經微風運河公園廁所→終點（成蘆大橋下）
2024功夫熊貓路跑-彰化場（3Ｋ）
路線：起點（鹿港體育場）→右轉建國路→左轉自由路→右轉鹿草路一段→右轉鹿草路二段242巷彰20→右轉埔腳巷→右轉平等路→左轉自由路→右轉安定街→左轉中正路510巷→右轉中正路→終點（鹿港體育場）
📌「2024功夫熊貓路跑」賽事物資包資訊：
活動組別共有「蓋世五俠功夫組」和「神龍大俠至尊組」兩款，「蓋世五俠功夫組」的報名費用為980元，物資內容包含練武上衣、阿波帽、時尚斜肩包、手機吊飾、毛毯共5個既俏皮又吸睛的周邊商品。
而「神龍大俠至尊組」的部分，報名費用則為1980元，同樣包含師徒上衣、阿波帽，但有其他更豪華的周邊物資，像是托特包、輕便摺疊椅、毛毯以及地墊，相當物超所值。