宏都拉斯白蝦市場現巨變！台灣不再是最大出口國　這裡超車成第1

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宏都拉斯國家水產養殖協會（Andah）最新的市場報告顯示，今年1至5月白蝦出口量2647萬3782磅，比去年同期3267萬7892磅，減少620萬4110磅，減幅約19%。其中歐盟為最大出口國，佔了整體30.6%；其次則為墨西哥，佔整體出口量28.1%；而宏都拉斯白蝦第三大出口市場則為中美洲，佔總出口量18.6%。
雖然在過去四年台灣一直是宏都拉斯最大市場，但目前以4166872磅佔據第四名，佔全體出口15.7%。報導指出，宏都拉斯白蝦對台出口量與去年相比大減526萬400磅，減幅高達55.8%。原因是宏都拉斯在2023年決定與台灣斷交，以及自2023年12月5日兩國自由貿易協議終止後，對台出口需課徵20%關稅所致。
先前有報導指出，今年前5個月，宏都拉斯白蝦出口量比去年同期的3267萬7892磅，減少620萬4110磅，減幅約19%，其中對台出口量從去年942萬7272磅降至416萬6872磅，大幅減少526萬400磅，減幅高達55.8%。
宏都拉斯轉與中國建交 白蝦養殖場瀕臨崩潰
宏都拉斯去年與台灣斷交，在轉與中國建交後，傳出仍欠台灣高達4.4億美元（約台幣138億元），白蝦外銷中國訂單也不如預期，讓當地外匯大幅減少。當地有6成白蝦養殖場關門，今年第一季水產業損失達2000萬美元，養蝦業瀕臨崩潰，直呼是「養蝦業有史以來最嚴重的危機」。