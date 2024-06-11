美4大學講師訪中遭砍傷！55歲男嫌長相曝 吉林警方仍未逮捕到案
中國吉林省昨（10）發生一起持刀襲擊事件，受傷者是美國4名來自愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）的老師，他們也是該校派往北華大學進行合作授課的講師。目前美國國務院已對此事發表聲明，但事發至今中國外交體系僅強調此為單一事件，警方則確認了嫌犯身份，尚未將其逮捕也尚在調查犯案動機。
國際中心楊智傑／綜合報導
此次襲擊事件發生於週一（10）11時40分左右，當時4名美國講師在當地校方的陪同下參觀北山公園時，突然遭到男子持刀襲擊，目擊者描述與來自社群媒體的畫面顯示，4人當時受到重傷且現場血跡斑斑，不過傷患仍能保持清楚意識，且立即被送往醫院接受治療，並無生命危險。
對於這起事件，美國國務院已表達高度關注，並要求中方保護受害者獲得妥善治療和安全保障，康奈爾學院校長布蘭德（Jonathan Brand）則證實，這四名教師是學院派往中國授課的講師之一。愛荷華州眾議員扎布納（Adam Zabner）透露，他的弟弟大衛（David Zabner）也是受害者之一，所幸兩人已經重新聯繫上且確認性命無虞。
另一方面，中國官方對此事則持謹慎態度，吉林公安在最新通報中指出，襲擊者確定為55歲的吉林市龍潭區居民崔大鵬，他在逃逸過程中被警方迅速鎖定。通緝文件顯示，疑似涉案的崔大鵬身穿黑色長袖上衣、黑色褲子與黑帽，沒戴眼鏡，身高在175公分左右，屬於中等身材。
中國外交部發言人林劍稱此次事件為「偶發事件」，表示警方正在調查，強調中美雙方正在加快恢復人員交流，呼籲民眾對外籍遊客保持友好態度。