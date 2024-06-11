金價前景？世界黃金協會：全球金礦越來越難尋 新加坡成交易中心
國際金價今年高歌猛進，不過最近拉回調整，目前在每盎司2300美元上下震盪。對於金價未來展望，世界黃金協會表示，全球黃金儲量越來越難找，想要維持黃金供應增長益發困難。而隨著亞洲新興經濟體，包括中國、越南等地對於黃金的狂熱買氣，新加坡可望成為新崛起的黃金交易中心。
記者倪浩軒/綜合報導
世界黃金協會首席市場策略師里德（John Reade）表示，2024年第1季的金礦產量較去年增加4％，但拉長觀察期間的話，金礦產量在2016年、2018年左右就已經達到穩定，之後就很少出現大幅增長。
里德認為，由於許多有潛力的礦藏地區都已經被勘探過，全球越來越難找到新金礦。而且，隨著環保意識抬頭，開採礦山想獲得各地政府許可越來越難，再加上目前新發現的礦藏大多位於偏遠地區，開採需要道路、電力和水等基礎設施，也增加了開礦的難度。
世界黃金協會表示，金礦開採屬於資本密集產業，需要大量的前期勘探和開發，平均約10至20年才能投產。且在勘探過程中，最終判定金礦藏量不足，因而中止開採也並不少見。迄今為止，世界已開採的黃金約為18.7萬噸，而根據美國地質調查局估計，全球仍可開採的黃金儲量約為5萬7000噸。
另外，世界黃金協會也指出，由於亞洲的黃金消費不斷攀升，包括中國、越南、日本等地都展現對黃金的狂熱買氣，黃金市場的重心東移，新加坡有望取代倫敦與紐約，成為新崛起的黃金交易中心。