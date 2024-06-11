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蕾菈出發上海問「要注意啥？」鍾明軒酸溜溜　嗆：不要說中國好話

▲蕾菈（右）日前在Threads上發文表示自己要前往上海旅遊，有什麼特別要注意的，日前因為拍攝稱讚中國影片的鍾明軒（左）現身留言區，酸溜溜地表示：「不要說中國好話！」開嗆酸民。（圖／翻攝自鍾明軒、蕾菈臉書）
▲蕾菈（右）日前在Threads上發文表示自己要前往上海旅遊，有什麼特別要注意的，日前因為拍攝稱讚中國影片的鍾明軒（左）現身留言區，酸溜溜地表示：「不要說中國好話！」開嗆酸民。（圖／翻攝自鍾明軒、蕾菈臉書）

記者楊慧玲／綜合報導

自稱「國際美人」的網紅鍾明軒日前前往中國旅遊，拍攝一系列的影片表示對中國改觀，並強調：「我真的很喜歡這個地方。」引發不少批評，甚至被戲稱為「祖國美人」。近日，網紅蕾菈在Threads上表示自己即將前往上海有什麼要注意的，鍾明軒酸溜溜地在貼文底下留言：「不要說中國好話！」讓不少人認為他是在開嗆酸民。

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▲蕾菈在Threads上發文詢問自己要到上海，有什麼要注意，鍾明軒在底下開酸表示：「不要說任何中國的好話！」（圖／翻攝自蕾菈、鍾明軒Threads）
▲蕾菈在Threads上發文詢問自己要到上海，有什麼要注意，鍾明軒在底下開酸表示：「不要說任何中國的好話！」（圖／翻攝自蕾菈、鍾明軒Threads）
近日，網紅蕾菈在Threads上發文詢問：「周二就要去上海，我有什麼要注意的？」吸引不少粉絲提出建議，不論美食、景點以及天氣等內容都引發熱烈討論。其中，剛從中國回來的鍾明軒則酸溜溜地回覆表示：「不要說任何中國的好話！」開嗆批評他稱讚中國言論的民眾。

日前，鍾明軒就發文表明自己因為上傳到中國旅遊的影片後，被批評後的心聲：「永遠只說那個當下我想說的真話」，並表示自己一直以來都勇於做自己，因此才會承受輿論壓力。鍾明軒說：「既然說了就沒什麼好後悔的，如果要變成自己不喜歡的樣子才可以被大眾喜歡，那我寧願成為自己喜歡的樣子被大眾討厭，歲月安好，這樣就好」。

▲鍾明軒日前前往中國旅遊，拍攝一系列稱讚中國的影片，慘遭炎上。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）
▲鍾明軒日前前往中國旅遊，拍攝一系列稱讚中國的影片，慘遭炎上。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）
影片一出，不少粉絲紛紛湧入留言送上鼓勵，為他加油打氣。不過也有粉絲直言，做自己不等於可以白目，直言鍾明軒完全不懂為什麼一樣是在「做自己」，但他卻時常遭受批評。

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