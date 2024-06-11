兇手抓到了！美4名講師在吉林遭刺傷 嫌竟因「走路擦撞」行兇
中國吉林省昨（10日）驚傳有男子在當地持刀刺人襲擊，且受害者為4名來自美國愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）的老師。吉林市公安局船營分局週二稍早指出， 該名55歲崔姓嫌犯供稱自己是因為走在路上和其中一名外籍受害者「發生碰撞」，一時情緒不滿而拿刀傷人。
國際中心楊智傑／綜合報導
該起持刀刺人案發生在吉林省吉林市船營區的北山公園，10日當天早上4名美國愛荷華州的康奈爾學院的外國講師遭不明男子襲擊，4人在中國姐妹校北華大學的陪同下前往當地散步；吉林市公安局船營分局稱，兇嫌供稱自己在公園走路時與一名外籍人士發生碰撞，遂持刀刺傷該外籍人士和三名同行外籍人士，以及上前阻止其行兇的一名中國籍遊客。
吉林警方指出，第一時間當局已經將受傷人士送往醫院救治，目前傷者皆接受妥善醫治且無生命危險，嫌犯也已經遭到拘捕，確認身份為55歲的崔姓男子，為吉林市龍潭區人。
中國外交部發言人林劍在今日在記者會回應強調，此事「初步判斷為孤立偶發事件」，強調不會影響中美人文交流正常開展，又稱「中國被普遍認為是世界上最安全的國家之一，中國將繼續採取相關措施，切實保障所有在華外國人的安全。」