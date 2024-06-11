蔡阿嘎公然開酸蘿拉！發文強調「多位業務」：聯繫起來肯定更暢通
資深YouTuber蔡阿嘎日前大動作開除元老級員工蘿拉，引發外界熱議，不少人都在猜測切割頻道10多年元老的原因。蔡阿嘎今（11）日在IG發文，宣布工作室「整裝再出發」，並強調目前工作室有「多位業務」，所以「聯繫起來肯定更暢通！」讓不少粉絲笑著表示蔡阿嘎這是豁出去絲毫不給蘿拉面子，公然開酸她了。
記者楊慧玲／綜合報導
蔡阿嘎上月底帶著工作室全體員工前往韓國渡假，期間唯獨不見元老員工蘿拉，當時就引發不少粉絲討論，沒想到本月6日就大動作宣布開除蘿拉，引發外界震驚。蘿拉被開除的消息一出，不少過往合作過的廠商，紛紛跳出來指控蘿拉工作態度極差，還時常惹毛同業，甚至會失聯找不到人，因此對於她被開除「絲毫不意外」。
蔡阿嘎今日在IG上曬出全體工作室的聚會合照，宣布工作室已經收假開工，並發文表示工作室內部已經整裝再出發，強調：「目前有多位業務窗口，現在聯繫起來肯定更暢通！」讓不少粉絲都懷疑蔡阿嘎是在公然開酸，直指蘿拉被爆工作態度不佳的傳聞。
不少粉絲看完貼文以後紛紛留言表示：「林小姐到底是得罪多少乾爹乾媽」、「看到話中有話立馬大笑」、「要把失去的都賺回來」、「嘎哥卯起來賺」、「現在聯繫起來肯定更暢通」，還有不少粉絲主動表示希望廠商們可以再給蔡阿嘎一次機會：「以前不願意合作的廠商們！再給哈佛一次機會啊」、「乾爹乾媽快來啦」、「哈佛工作室生意興隆，業配一直來」。日前宣布離開《上班不要看》團隊的蔡哥也在底下留言表示：「哈哈哈哈哈哈哈！好暢通好棒」，足見不少粉絲都十分期待蔡阿嘎團隊重組後的新氣象。