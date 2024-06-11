根本神話生物！農夫目擊「黃金小蛇」 專家揭來歷：活著就是奇蹟
美得像是神話生物！日前在日本福岡縣，有農夫發現了一隻「黃金小蛇」出現在果園內，當下便立刻察覺這隻蛇相當特殊，小心捕獲後傳交給當地機構。隨後專家鑑定後，更讚嘆這隻「黃金小蛇」簡直是夢幻生物，且能活到現在真的是奇蹟。
記者潘毅／綜合報導
綜合日媒報導，位於福岡縣八女市立花町的一處奇異果園，是由85歲農夫三宅清一郎所經營管理，日前三宅先生進入果園工作時，發現地面上竟然有一隻閃閃發亮的金黃色小蛇，在陽光照映之下相當顯眼。
由於三宅先生不喜愛蛇，但又認為這隻蛇身分肯定相當特殊，因此小心翼翼的將牠誘捕，並送至福岡市動物園。隨後又被轉送至「北九州市螢火蟲館」。
「北九州市螢火蟲館」館長鵜澤拓哉除螢火蟲之外，對爬蟲類也有相當程度研究，經過館內專家們的觀察後，發現這條金蛇是當地瀕危物種黑脊蛇，而牠們多數外貌都是褐色，且不具毒性，是夜行性生物。
至於這隻40公分大小的金黃色黑脊蛇，則是罹患了俗稱「白化症」的病症，這種個體外觀過於顯眼，更容易成為掠食者目標，在野外生存相當困難，因此這次被發現的金黃黑脊蛇，也讓鵜澤館長一看到就相當興奮，大讚這隻小蛇是「夢幻之蛇」，除了相當稀有之外，能生存至今簡直是奇蹟。