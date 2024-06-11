LINE免費貼圖21組！「訊息貼圖」可自填　早安、午安、晚安圖萬用

根本神話生物！農夫目擊「黃金小蛇」　專家揭來歷：活著就是奇蹟

▲這隻金黃色的黑脊蛇，能在野外生存長大需要許多奇蹟促成。（圖／翻攝X@kitaqhotarukan）
▲這隻金黃色的黑脊蛇，能在野外生存長大需要許多奇蹟促成。（圖／翻攝X@kitaqhotarukan）

記者潘毅／綜合報導

美得像是神話生物！日前在日本福岡縣，有農夫發現了一隻「黃金小蛇」出現在果園內，當下便立刻察覺這隻蛇相當特殊，小心捕獲後傳交給當地機構。隨後專家鑑定後，更讚嘆這隻「黃金小蛇」簡直是夢幻生物，且能活到現在真的是奇蹟。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合日媒報導，位於福岡縣八女市立花町的一處奇異果園，是由85歲農夫三宅清一郎所經營管理，日前三宅先生進入果園工作時，發現地面上竟然有一隻閃閃發亮的金黃色小蛇，在陽光照映之下相當顯眼。

▲罹患白化症的瀕危黑脊蛇。（圖／翻攝X@kitaqhotarukan）
▲罹患白化症的瀕危黑脊蛇。（圖／翻攝X@kitaqhotarukan）
由於三宅先生不喜愛蛇，但又認為這隻蛇身分肯定相當特殊，因此小心翼翼的將牠誘捕，並送至福岡市動物園。隨後又被轉送至「北九州市螢火蟲館」。

「北九州市螢火蟲館」館長鵜澤拓哉除螢火蟲之外，對爬蟲類也有相當程度研究，經過館內專家們的觀察後，發現這條金蛇是當地瀕危物種黑脊蛇，而牠們多數外貌都是褐色，且不具毒性，是夜行性生物。

至於這隻40公分大小的金黃色黑脊蛇，則是罹患了俗稱「白化症」的病症，這種個體外觀過於顯眼，更容易成為掠食者目標，在野外生存相當困難，因此這次被發現的金黃黑脊蛇，也讓鵜澤館長一看到就相當興奮，大讚這隻小蛇是「夢幻之蛇」，除了相當稀有之外，能生存至今簡直是奇蹟。

▲夢幻之蛇脫下的皮也有著淡淡的金黃色。（圖／翻攝X@kitaqhotarukan）
▲夢幻之蛇脫下的皮也有著淡淡的金黃色。（圖／翻攝X@kitaqhotarukan）

 

貓咪界蠟筆小新找到了！白貓長出「超濃粗眉毛」　反差日常曝光

黃牛臉綠了！台北寶可夢中心「大器晚成快龍」狂補貨：多到堆成山

蝦皮賣家懇求客人「別說謝謝」！無奈原因全說了：直接已讀沒關係

世新畢業帥弟被「美女3姊姊」包圍！超強身分起底：有歌手跟主播

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生