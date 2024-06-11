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陳聖平被響尾蛇釋出！下一步確定參加中職選秀　富邦悍將有狀元籤

▲陳聖平可能參加中職選秀，他今天被響尾蛇隊釋出，而他也在去年亞錦賽冠軍賽中日大戰結束之後，賽後自責落淚。（圖／NOWnews資料照）
▲陳聖平可能參加中職選秀，他今天被響尾蛇隊釋出，而他也在去年亞錦賽冠軍賽中日大戰結束之後，賽後自責落淚。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

（23:26更新：陳聖平經紀公司回應）效力於亞利桑那響尾蛇小聯盟2A的旅美好手陳聖平，今（11）日被球團釋出，由於他日前傳出有意投入本季中華職棒選秀，若確定歸國，有機會成為各隊追逐的內野手。而富邦悍將握有狀元籤，也希望選有旅外經驗的內野手，陳聖平也可能是被鎖定目標。先前傳出陳聖平有意返台參加中職選秀，味全總教練葉君璋也在受訪時表示：「我知道他的實力算不錯，看得出來他是即戰力。」陳聖平所屬經紀公司悍創行銷表示，「他一直有想要回來台灣打球的想法，有跟球隊溝通，也獲得球隊同意，確定會返台投入中職選秀。」

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陳聖平回台機會高　富邦、台鋼都會考慮

23歲的陳聖平在2019年自新竹成德高中畢業後，以30萬美元的價碼加盟響尾蛇隊，中間歷經疫情影響，近2年都在2A發展。



陳聖平本季在2A出賽25場，打擊三圍.183/.236/.244，攻擊指數0.480，敲出1轟、8分打點。

陳聖平合計4年旅美生涯都在小聯盟，出賽282場，990個打數敲出215支安打與17發全壘打，累積114分打點。

去年他也回到台灣參加亞錦賽，還在測試賽開轟，可惜冠軍賽對戰日本，最後被再見三振出局，並留下男兒淚。他也在社群留下「一點機會都不給」似乎是在抱怨中華隊教練團，引發球迷熱議。

富邦悍將握有今年中職選秀會狀元籤，加上台鋼雄鷹也是第二順位，都有機會爭取這位旅外好手加盟。

此外，陳聖平所屬經紀公司悍創行銷表示，「他一直有想要回來台灣打球的想法，有跟球隊溝通，也獲得球隊同意，確定會返台投入中職選秀。」

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