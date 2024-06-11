胡歌專案申請來台！上月才附和央視喊「台灣必回歸祖國懷抱」
中國男星胡歌睽違6年再度來台，明(12)日將於松山文創園區出席活動，陸委會晚間證實，行程依相關法令專案申請。值得注意的是，在上個月520後總統賴清德上任，胡歌也曾轉發中國官媒央視的「台灣必回歸祖國懷抱」貼文表態立場。
國際中心顏得智／綜合報導
胡歌前次來台，得追溯至2018年金馬獎頒獎典禮，當時最佳紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆在台上先是說出「真的很希望有一天，我們的國家，可以被當成一個獨立的個體看待，這是我身為一個台灣人最大的願望」，後等到中國男星涂們上台時，則當場回嗆「特別榮幸來到中國台灣金馬獎，我感到兩岸一家親」，引爆兩岸論戰，火藥味濃厚。
胡歌在該屆金馬獎擔任頒獎嘉賓，事後，包含胡歌在內等中國演藝人員，接連在微博轉發「中國一點都不能少」的圖片作為表態。
相隔六年，胡歌此次再度來台，明（12日）下午4時將出席在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，行前相當低調，並未有任何公開資訊。
陸委會晚間則指出，本案係由台北市影音節目製作商業同業公會邀請陸籍藝人胡歌來台，依我政府相關法令規定，「以短期專業交流事由，專案申請來台參加「對話青年」影視經驗交流活動，經文化部、移民署等主管機關審查同意入境」。
值得注意的是，520賴清德總統正式就職後，中國方面展開一連串文攻武嚇，官媒央視帶頭發文恫嚇「『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋」，並強調「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家」以及「中國終將實現完全統一」，胡歌也再度轉發了央視的貼文附和表態。