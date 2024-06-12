LOL／PCS、VCS確定合併！Riot將推全新國際賽　2025賽季正式上路

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LOL《英雄聯盟》除了每年都有的世界賽、MSI 季中邀請賽外，Riot Games 將設立第三個國際賽事，實際名稱尚未出爐，而在賽制部分，目前規劃舉辦「季賽／全球錦標賽」，錦標賽的首輪比賽將從地區賽開始，5個賽區將各產生一支晉級隊伍參加3月的國際賽。
晉級國際賽的隊伍將參加循環賽，這時即可看到每個賽區的隊伍與其他賽區進行 BO 系列賽，循環賽的前4名將進入分組賽，最終的冠軍將在為期6天的國際賽結尾誕生。此外，第一次錦標賽的成績也將作為 MSI 季中邀請賽的種子隊伍名單參考，但由於錦標賽的賽制可能每年都會有變化，且可能與其他競技賽程不同，因此不會馬上讓獲勝隊伍晉級 MSI。
🟡採用無懼選角模式
Riot Games 規劃在新的地區賽和國際賽中實施「無懼選角」制度，在系列賽中，「無懼選角」會事先禁用在前幾場比賽中獲選的英雄，也就是華語玩家常說的「全局 BP」，此賽制有助於改變對陣情況，也能看到職業選手使用更多不同的英雄。
🟡嶄新的季賽結構
Riot Games 確定組成「亞太地區聯賽」，將集結原先的 PCS、LJL、LCO、VCS，本聯賽預計將有八支戰隊參與，官方正在準備新的混合賽制，以及晉級/降級聯賽模式，詳情將在日後公布。
Riot Games 也表示，2025年聯賽的首批參賽客座隊伍陣容，將根據 2024 年 PCS 和 VCS 夏季季後賽的結果決定。參加 2024 年 VCS、PCS、LJL 和 LCO 夏季季賽的每支戰隊都有機會確保自己在新聯賽中的席次。未來賽季的晉級/降級聯賽模式確立並實踐後，客座隊伍也有機會從各自的地區聯賽中晉升。
至於在美洲部分，LCS、CBLOL 與 LLA 將聯合成立泛美聯賽，在目前擬定的賽制中，LCS 與 CBLOL 將成立南北聯賽，相互競爭。每個聯賽將保留現有的六支合作戰隊，根據地緣位置整合一支來自 LLA 的戰隊，並保留一個「客座隊伍」名額，透過二級賽制進行升級和降級，每個聯賽分區戰隊總數為八支。美洲聯賽將採用三季賽制。
📍美洲季賽運作方式
第1季賽：參賽隊伍首先在各自聯賽內進行比賽，成績最好的隊伍將獲得跨區比賽的資格，在跨區比賽中，一支隊伍將獲得參加新的全球錦標賽的資格。
第2季賽：每場聯賽的第一名將獲得一個季中邀請賽（MSI）名額，共計兩支美洲隊伍。
第3季賽：美洲地區總冠軍賽將決定三支晉級世界大賽的隊伍，每個聯賽至少有一支隊伍晉級。
🟡國際賽參賽資格
Riot Games 說明，由於 LOL《英雄聯盟》賽區可能會增加至五個（美洲、LEC、LCK、LPL和亞太地區），因此重新考慮國際賽事的參賽名額分配，每個賽區會有一個額外名額參與全新賽事（共5支隊伍），2個名額參加 MSI（共10支隊伍），3個名額參加世界大賽。
此外，季中邀請賽冠軍和表現第二好的賽區也能為其聯賽贏得額外的世界大賽名額，使參加世界大賽的隊伍總數達到 17 支。2025 年世界大賽的入圍賽將以 BO5 的形式進行，獲勝者將與其他 15 支獲得參賽資格的隊伍一起直接進入瑞士制階段。