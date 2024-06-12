張信哲攻唱杜拜4／暴雨成災舞台全毀！歌王唱完竟突爆聽力出事了

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張信哲杜拜站演唱會原定2月登場，後來撞上極端氣候出現冰雹、淹水災害，因而延期至端午假期6月9日舉行，他笑說：「很開心啊！差點變成不是第一個！」透露目前已經有很多歌手，也陸續安排開唱計畫。原本很擔心在阿拉伯國家演出會有很多限制，像是有些景點不能比出特定手勢、演唱會太過喧鬧，後來才發現他們對外國人很禮遇，也很支持娛樂活動。
第一次得知邀請時，張信哲心想：「真的假的啦！有人要聽嗎？」過往都只有在杜拜轉機的經驗，從未入境過旅遊的他說：「他們來邀情時就說，以中東來說這邊是華人最多的地方，30萬人。」杜拜位處國際航班交通樞紐，因此有來自歐洲、俄羅斯的華人歌迷，特地飛來欣賞演唱會！因為天災延期開唱，歌迷們沒有太多抱怨的問題，把票留著就為了等到正式演出這一天朝聖。
年底結束亞洲巡迴演出 張信哲曝明年唱回台灣
首次前進沙漠開唱，張信哲的歌喉完全沒有受影響：「還好，場館冷氣很足！我提前4天來（杜拜）調時差。」本來就沒有計畫要衝場次演出，1週1場已是最大限度。《未來式》巡演開唱6年，亞洲站預計至2024年底結束、前進海外開唱，他最想攻佔的場館是英國倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）。
張信哲新專輯已經在籌備中，下半年會釋出更多新歌，台北小巨蛋、高雄巨蛋演唱會，則要排到2025年才能開唱：「第一個要搶時間，現在場館太難搶了！」記者提議大巨蛋開唱，張信哲卻謙虛回：「大巨蛋周董（周杰倫）都還排不到，哪還輪的到我！等別人有空給我用，我再用就好！」
歌神張學友因為身體不適，日前取消台北站演唱會，張信哲也有關注此事：「好害怕！我有在吃增強免疫力的藥，醫生開的。」即將前進海拔2000多公尺青海西寧站開唱，張信哲提到「前輩」薛之謙唱到吸氧氣，私下還嚇他：「你一定不要亂動，不要突然爆衝！」