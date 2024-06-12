女YouTuber騎單車遭砂石車撞倒！「重摔險被輾過」　離譜畫面曝光

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砂石車不知擦撞他人肇事逃逸！「伊娃Eva」傷勢曝光
「伊娃Eva」與友人路線從新店往坪林方向騎行，結果行經石碇北宜路24.7公里處時，一輛同方向的砂石車想要超車，結果沒有保持適當距離，勾到「伊娃Eva」的衣物，讓她當場重摔在地，所幸倒下時，沒有被捲入砂石車底下，否則後果不堪設想。只見影片當中「伊娃Eva」倒地後也很無奈的表示：「我們已經很靠（邊）。」
而離譜的是，該砂石車卻沒有停下關心「伊娃Eva」的狀況，直接駛離現場，一切都被記錄下來，「伊娃Eva」事後也在臉書上面報平安：「事件已經有報警處理，醫院驗傷完畢，沒有骨折，其餘身上的傷痛要等急性期過了才能確定，謝謝有全景相機幫忙錄下這個瞬間，才能找到肇事逃逸司機，萬分幸運的是，我沒有在車輪下。」並且公布這段驚險的瞬間。
影片在社群上瘋傳，不少人紛紛回應「這卡車太誇張了，你都騎到白線了，還要往內壓」、「真的太扯，妳已經靠那麼旁邊了，是會不會開車啊」、「太可怕了，已經很靠路邊了，碰上此駕駛真的讓人傻眼，願早日康復！」、「這真的太離譜了，幸好妳沒事QQ早日康復啊！」
據悉，後續警方調閱監視器之後，2小時聯繫上駕駛砂石車的60歲賴姓男子。賴男表示：「當時不知道有擦撞他人，才會駛離現場」，警方對其進行酒測，並未有酒駕情況，將依規定處理。