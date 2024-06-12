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女YouTuber騎單車遭砂石車撞倒！「重摔險被輾過」　離譜畫面曝光

▲運動網紅、同時也是YouTuber的「伊娃Eva」和友人一同騎單車挑戰北宜公路，結果遭到同方向後面一輛砂石車擦撞。（圖/伊娃Eva臉書）
▲運動網紅、同時也是YouTuber的「伊娃Eva」和友人一同騎單車挑戰北宜公路，結果遭到同方向後面一輛砂石車擦撞。（圖/伊娃Eva臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

砂石車真的太離譜！近日一名運動網紅、同時也是YouTuber的「伊娃Eva」和友人一同騎單車挑戰北宜公路，結果遭到同方向後面一輛砂石車擦撞，當場重摔在地，就差一點就魂斷砂石車輪下，而砂石車甚至還肇事逃逸，影片曝光之後讓大票粉絲超級傻眼，在社群掀起巨大討論。

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該位「伊娃Eva」是一名運動網紅，其臉書粉專有5.3萬人按讚、YouTube頻道也有將近7萬人訂閱，平常熱愛運動的她，給人陽光形象的感覺，深受不少觀眾喜愛。而上週二（4）日中午，她與友人一起騎單車征戰北宜公路，沒想到卻發生恐怖意外。

▲「伊娃Eva」的衣物被砂石車逼近後勾到，整個人連人帶車重摔在地，驚悚瞬間引起討論。（圖/伊娃Eva臉書）
▲「伊娃Eva」日前與友人騎單車挑戰北宜公路，結果遭到砂石車擦撞。（圖/伊娃Eva臉書）
砂石車不知擦撞他人肇事逃逸！「伊娃Eva」傷勢曝光

「伊娃Eva」與友人路線從新店往坪林方向騎行，結果行經石碇北宜路24.7公里處時，一輛同方向的砂石車想要超車，結果沒有保持適當距離，勾到「伊娃Eva」的衣物，讓她當場重摔在地，所幸倒下時，沒有被捲入砂石車底下，否則後果不堪設想。只見影片當中「伊娃Eva」倒地後也很無奈的表示：「我們已經很靠（邊）。」

而離譜的是，該砂石車卻沒有停下關心「伊娃Eva」的狀況，直接駛離現場，一切都被記錄下來，「伊娃Eva」事後也在臉書上面報平安：「事件已經有報警處理，醫院驗傷完畢，沒有骨折，其餘身上的傷痛要等急性期過了才能確定，謝謝有全景相機幫忙錄下這個瞬間，才能找到肇事逃逸司機，萬分幸運的是，我沒有在車輪下。」並且公布這段驚險的瞬間。

▲「伊娃Eva」的衣物被砂石車逼近後勾到，整個人連人帶車重摔在地，驚悚瞬間引起討論。（圖/伊娃Eva臉書）
▲「伊娃Eva」的衣物被砂石車逼近後勾到，整個人連人帶車重摔在地，驚悚瞬間引起討論。（圖/伊娃Eva臉書）
影片在社群上瘋傳，不少人紛紛回應「這卡車太誇張了，你都騎到白線了，還要往內壓」、「真的太扯，妳已經靠那麼旁邊了，是會不會開車啊」、「太可怕了，已經很靠路邊了，碰上此駕駛真的讓人傻眼，願早日康復！」、「這真的太離譜了，幸好妳沒事QQ早日康復啊！」

據悉，後續警方調閱監視器之後，2小時聯繫上駕駛砂石車的60歲賴姓男子。賴男表示：「當時不知道有擦撞他人，才會駛離現場」，警方對其進行酒測，並未有酒駕情況，將依規定處理。

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