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最強畢業生致詞爆紅！「高三生金句連發」　5分鐘演說沒冷場讚爆

▲台北市東山高中上週舉辦畢業典禮，結果其中畢業生致詞代表林奕廷同學幽默的致詞，博得全場滿堂彩。ㄅ
▲台北市東山高中上週舉辦畢業典禮，結果其中畢業生致詞代表林奕廷同學幽默的致詞，博得全場滿堂彩。ㄅ

記者張嘉哲/綜合報導

又來到鳳凰花開的畢業季，不少高三學生、大學生都陸續舉辦畢業典禮，然而台北市東山高中上週舉行畢業典禮，其中一段由高中部畢業生致詞代表林奕廷同學的發表感言，在網路上引起廣大討論，現場師長、同學笑聲不間斷，雖然是以幽默詼諧的方式致詞，但卻又富含許多金句人生大道理，5分鐘感言沒有冷場，被網友盛讚是「最強高中生畢業致詞。」

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近日在臉書、Tik Tok上流傳一段台北市東山高中畢業典禮的畫面，是一位高中部畢業生致詞代表林奕廷在台上發表感言，在一開始，林奕廷就幽默地說：「沒想到林奕廷這三個字前面可以加上畢業生致詞，以為只有違規使用手機記小過一支才會出現我的名字。」

「我會站在這裡是因為不想讓自己後悔，只隨便用鳳凰花開為高中生涯劃下句點，所以我才站在這裡，希望大家都能開心道別過去，那個身為高中生辛苦的自己。」可謂象徵鼓勵大家勇敢築夢，有想做的事情也不要害怕自己做不到。

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▲台北東山高中上週舉辦畢業典禮，結果畢業生致詞代表林奕廷真摯自然的感言演說，讓台下同學都相當有共鳴。（圖/瘋狂理查gto臉書）
林奕廷畢業感言爆紅「點閱破百萬」！網友大讚：最強高中生致詞

林奕廷在感言中提到，畢業就代表著一個好消息與壞消息，好消息是我們畢業了，代表不用再每天爬101階的彩虹階梯、不用因為穿白鞋被教官記服儀單；壞消息則是「我們變得更自由了，但自由或許也是缺點，未來我們即將踏入未知的人生、現實的社會，可能會迷茫也會失敗，沒有誰有義務拉自己一把。」

「但各位也不用太擔心，因為如果對現狀不滿意，代表還沒有到最後，你以為的失敗，其實只是考試後的訂正，因為訂正完，同樣的題目就不會再錯了」，所以我把失敗定義為「沒有堅持到最後的認輸。」

▲網友透過數據跑出大學科系比例，發現理工科系的男女比例失衡非常嚴重。（示意圖／取自Pixabay）
▲林奕廷鼓勵同學像他一樣勇敢築夢，不要到了人生最後，跑馬燈一幕幕閃過眼前才後悔「如果那時候有衝動過一次，那有多好」。（示意圖／取自Pixabay）
演講的最後，林奕廷鼓勵同學，像他一樣勇敢築夢，不要到了人生最後，跑馬燈一幕幕閃過眼前才後悔「如果那時候有衝動過一次，那有多好。」整場感言雖然沒有艱澀的詞彙，沒有引經據典闡述人生的大道理，但卻是用最幽默直白、最能觸動人心與共鳴的語句來勉勵所有畢業生，讓師長、同學在感言中頻頻鼓掌、發出笑聲。

影片在社群流傳後，短短不到2天就突破百萬點閱，不少網友聽完後紛紛表示：「這真的是最自然的畢業感言，不枯燥乏味又帶有人生哲理！」、「感謝一個不認識的高中生，讓這世界還在努力築夢的人更加踏實」、「不看稿的自然表現，活潑又風趣，真的超棒的致詞」、「畢業感言就是要聽這種淺顯易懂的！真的是今年最強高中生致詞。」


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