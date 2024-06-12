最強畢業生致詞爆紅！「高三生金句連發」　5分鐘演說沒冷場讚爆

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「我會站在這裡是因為不想讓自己後悔，只隨便用鳳凰花開為高中生涯劃下句點，所以我才站在這裡，希望大家都能開心道別過去，那個身為高中生辛苦的自己。」可謂象徵鼓勵大家勇敢築夢，有想做的事情也不要害怕自己做不到。
林奕廷畢業感言爆紅「點閱破百萬」！網友大讚：最強高中生致詞
林奕廷在感言中提到，畢業就代表著一個好消息與壞消息，好消息是我們畢業了，代表不用再每天爬101階的彩虹階梯、不用因為穿白鞋被教官記服儀單；壞消息則是「我們變得更自由了，但自由或許也是缺點，未來我們即將踏入未知的人生、現實的社會，可能會迷茫也會失敗，沒有誰有義務拉自己一把。」
「但各位也不用太擔心，因為如果對現狀不滿意，代表還沒有到最後，你以為的失敗，其實只是考試後的訂正，因為訂正完，同樣的題目就不會再錯了」，所以我把失敗定義為「沒有堅持到最後的認輸。」
演講的最後，林奕廷鼓勵同學，像他一樣勇敢築夢，不要到了人生最後，跑馬燈一幕幕閃過眼前才後悔「如果那時候有衝動過一次，那有多好。」整場感言雖然沒有艱澀的詞彙，沒有引經據典闡述人生的大道理，但卻是用最幽默直白、最能觸動人心與共鳴的語句來勉勵所有畢業生，讓師長、同學在感言中頻頻鼓掌、發出笑聲。
影片在社群流傳後，短短不到2天就突破百萬點閱，不少網友聽完後紛紛表示：「這真的是最自然的畢業感言，不枯燥乏味又帶有人生哲理！」、「感謝一個不認識的高中生，讓這世界還在努力築夢的人更加踏實」、「不看稿的自然表現，活潑又風趣，真的超棒的致詞」、「畢業感言就是要聽這種淺顯易懂的！真的是今年最強高中生致詞。」