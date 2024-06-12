彭博：美國考慮加強出口管制　進一步限制中國取得AI晶片

我是廣告 請繼續往下閱讀
知情人士透露，拜登政府此項措施旨在阻止中國使用GAA技術組裝複雜、可用於人工智慧模型運行的計算系統，並在相關技術商業化之前對其進行限制。
消息人士表示，目前不清楚美國官員何時做出最終決定，行政部門尚未決定最終實施時間，並強調官員們仍在界定這個潛在新規的適用範圍。
目前包括AI晶片龍頭輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）與超微（AMD）在內的企業，及其製造夥伴台積電和三星電子，都在爭取明年開始量產採用GAA設計的半導體。
由於美國擔心中國透過獲取技術來增加軍事力量，截至目前，美國已經對中國獲取先進半導體技術和晶片製造工具施加諸多限制，包括透過收緊貿易出口，阻止中國得到輝達所設計的晶片。
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾多次表示，美國將根據需要增加這些管制措施，以防止最先進的人工智能技術落入北京手中，從而避免這些技術爲中國軍方帶來優勢。
除了對GAA的限制之外，美國當局也在探討限制「高頻寬記憶體」，相關討論仍處於早期階段，知情人士表示，高頻寬記憶體的限制規則尚未確定，但GAA相關的討論已較為深入。
高頻寬記憶體由SK海力士、美光科技等公司製造，可以用於高速運算、能運送大量資料的記憶體，且它比普通的動態隨機存取記憶體（dynamic random-access memory, DRAM）的容量更大，還能更快速的存取記憶體，讓資料能夠輕易的傳送與儲存，幫助增強人工智慧加速器，並用於訓練人工智慧軟體。