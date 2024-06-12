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彭博：美國考慮加強出口管制　進一步限制中國取得AI晶片

▲美國拜登政府正在考慮進一步實施出口管制措施，以限制中國獲取人工智慧技術。（圖／NOWnews合成圖）
▲美國拜登政府正在考慮進一步實施出口管制措施，以限制中國獲取人工智慧技術。（圖／NOWnews合成圖）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國拜登政府正在考慮進一步實施出口管制措施，以限制中國獲取人工智慧技術。有知情人士透露，這項計畫推出的禁令涉及可用於強化人工智慧運作的環繞式閘極電晶體（GAA）技術及高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory，HBM）。

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根據《彭博社》報導，相關討論中的措施主要針對一種被稱為環繞式閘極電晶體（GAA）的晶片架構技術，這項技術有望提升晶片效能並降低功耗，目前各家晶片廠商正在將這個技術引進市場。

知情人士透露，拜登政府此項措施旨在阻止中國使用GAA技術組裝複雜、可用於人工智慧模型運行的計算系統，並在相關技術商業化之前對其進行限制。

消息人士表示，目前不清楚美國官員何時做出最終決定，行政部門尚未決定最終實施時間，並強調官員們仍在界定這個潛在新規的適用範圍。

目前包括AI晶片龍頭輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）與超微（AMD）在內的企業，及其製造夥伴台積電和三星電子，都在爭取明年開始量產採用GAA設計的半導體。

▲美國總統拜登在4日簽署行政命令，只要美墨邊境官方入境處每日的非法移民人數超過2500人，就會暫停受理庇護申請。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國拜登政府憂心中國透過獲取晶片技術來增加軍事力量，對中國獲取相關技術和製造工具施加諸多限制。（圖／美聯社／達志影像）
由於美國擔心中國透過獲取技術來增加軍事力量，截至目前，美國已經對中國獲取先進半導體技術和晶片製造工具施加諸多限制，包括透過收緊貿易出口，阻止中國得到輝達所設計的晶片。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾多次表示，美國將根據需要增加這些管制措施，以防止最先進的人工智能技術落入北京手中，從而避免這些技術爲中國軍方帶來優勢。

除了對GAA的限制之外，美國當局也在探討限制「高頻寬記憶體」，相關討論仍處於早期階段，知情人士表示，高頻寬記憶體的限制規則尚未確定，但GAA相關的討論已較為深入。

高頻寬記憶體由SK海力士、美光科技等公司製造，可以用於高速運算、能運送大量資料的記憶體，且它比普通的動態隨機存取記憶體（dynamic random-access memory, DRAM）的容量更大，還能更快速的存取記憶體，讓資料能夠輕易的傳送與儲存，幫助增強人工智慧加速器，並用於訓練人工智慧軟體。

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