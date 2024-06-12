Porzingis才打2場又受傷了！NBA總冠軍賽塞爾提克隊的不安因素
Porzingis又傷了！波士頓塞爾提克目前在NBA總冠軍賽以2：0領先獨行俠，很有機會橫掃對手，但今（12）日傳出壞消息，剛復出的明星中鋒「波神」Kristaps Porzingis左腿受傷，將列入每日觀察名單，第三戰能否上場仍是未知數，也為戰局投下變數。塞爾提克今天公布Porzingis的傷勢，不是之前的右小腿拉傷，而是左腿內側韌帶撕裂傷，導致脛骨後肌腱脫臼，所以將Porzingis列入每日觀察名單。而他曾在第二戰贏球說：「我會死在場上」，也宣示要拚總冠軍的決心。Porzingis對自己傷勢感到樂觀，他說：「對我來說，沒有人可以阻止我，就像我說的，這就是我為何在這的理由。」
記者吳政紘/綜合報導
Porzingis能否復出 牽動戰局
Porzingis在總冠軍賽第一場橫掃千軍，遠投近切無往不利，甚至還多次命中三分外線，是綠衫軍的強力第六人。
Porzingis在季後賽首輪受傷後，直到總冠軍賽才復出，兩戰表現亮眼，場均貢獻16.0分、5籃板和2.5阻攻，投籃命中率高達60％。由於他的牽制力跟身材優勢，讓獨行俠感到壓力，加上他曾是獨行俠出身球星，更格外令人擔憂。
對於自己的傷勢，Porzingis受訪表示：「就看明天的狀態如何，自己會盡力上場比賽，沒有人可以阻止我，除非球團跟他說我不能上場。」
Porzingis對自己傷勢感到樂觀，他說：「對我來說，沒有人可以阻止我，就像我說的，這就是我為何在這的理由。」