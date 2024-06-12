53歲香港女星現身泰國！少女般體態引熱議 火辣穿搭超吸睛
香港女星洪欣在1990年代活躍於演藝圈，結婚生子後雖然淡出演藝圈，但持續有和粉絲互動，2019年開設的抖音帳號在短短五年內便吸引超過230萬粉絲。日前53歲的洪欣曬出在泰國街頭旅遊的影片，如少女般的體態和凍齡的顏值引起關注。
國際中心賴正琳／綜合報導
影片中可看見她穿著黑色短版背心搭配全黑極短褲，衣服上還有全身亮片當點綴，造型十分亮眼，尤其她不吝嗇展現激瘦腰線及逆天雪白大長腿，臉上畫著精緻妝容，明顯可見白皙肌膚幾乎沒有任何瑕疵，整個人宛如少女。
53歲洪欣是90年代性感女神，五官深邃又精緻，育有一對子女的她仍然保養得宜，在泰國街頭就像走秀的模特兒。洪欣當初與黎明合作拍攝TVB劇《原振俠》而人氣飆升，成為當時的人氣小花之一。
1996年洪欣與黃國梁結婚並在一年後閃電離婚；其後2000年未婚懷孕，為男友莫少聰生下兒子莫鎬廉；更曾捲入富豪劉鑾雄包養風波，後來嫁了小她9歲的張丹峰，男方近年來則疑似出軌，情路可謂歷經波折。
如今洪欣仍時常透過社群平台與粉絲分享生活，近期發出的泰國旅遊影片更震驚眾多粉絲。許多網友紛紛喊話：「她狀態比李嘉欣好，還是要找一個年輕的老公」、「身材白皙勻稱，還有雙長腿，女神好美」、「比年輕時還漂亮了」。