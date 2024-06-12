于北辰喊「電視前不能亂講話？」他當下傻眼 曝桃園選民想法
民進黨政策會執行長王義川日前上政論節目時稱，透過手機訊號定位分析發現，立院外「青鳥行動」及519小草遊行兩者參與群眾組成不同，遭外界質疑是國家機器監控人民，後來王義川改口稱他是「用膝蓋想」；桃園市議員于北辰則力挺，「電視前面不能亂講嗎？有多少名嘴在亂講！」對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，于北辰的行為真的會讓桃園市民「三條線」，且會傷到票源，若只盡到名嘴「某些特定立場節目」的出席，下次選舉選民自然看得清楚。
記者王德蓉／綜合報導
凌濤11日在節目《少康戰情室》透露，于北辰說出「上電視不能亂講話嗎？」時，自己就坐在他左邊，當下聽到後瞠目結舌，「不論你是名嘴、市議員，都該有基本的知識跟專業。」凌濤說，當下很想制止或反駁于北辰，因為于北辰的行為會傷到自身，「他怎麼能因為要護航民進黨政策會執行長王義川，而講這種話？」
凌濤表示，自己和于北辰夫妻很熟，但于北辰以悖離事實和專業度的方式評論事情，真的會讓桃園市民「三條線」，票源不會因此增加，反而會被傷到。他也認為，于北辰應好好了解，若只盡到名嘴、「某些特定立場節目」的出席，選民在下次選舉自然看得清楚。