Energy TORO被爆情緒不穩！當前女友面「頭撞方向盤」 路人報警
Energy成員TORO（郭葦昀）為團體5人中唯一單身的人，對於自身感情狀況一向低調，今（12）日TORO被前女友控訴，不僅曾經在和另一半論及婚嫁的狀態下追求她，結束前段感情後兩人交往，TORO卻多次情緒失控，有次把車停在大馬路上按喇叭、頭撞方向盤，引來路人報警。針對疑似劈腿和暴走，TORO經紀人表示：「空穴來風不回應。」
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，一名D小姐透露，與TORO交往期間，發現對方情緒很不穩定，兩人某天開車出遊，D小姐只是沒有表情，TORO就認為她在鬧脾氣，直接把車停在路上，大按喇叭、頭撞方向盤和用手敲車窗，路人見狀報警，警察幫忙把車開回TORO家停放。還有一次雙方一言不合，TORO突然躺在地上抓狂，大吼大鬧，最終這段戀情只有維持3個月。
今年42歲的TORO感情狀態神秘，5月狗仔拍到他和女伴約會，兩人在大街上互動親密，不過又被目擊開車載著小模吳苡菲回到他淡水的住處，看似周旋兩女之間，對此，TORO經紀人解釋，TORO本來就常常當工作人員、客戶的司機，順路載朋友回家，對週刊看圖說故事很無奈。