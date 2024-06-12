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高溫飆36度！熱傷害翻1倍　國健署：「6類人」小心、這時間別出門

▲中央氣象署針對部分縣市發出高溫特報，最高溫直飆36度，民眾外出慎防熱傷害。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象署針對部分縣市發出高溫特報，最高溫直飆36度，民眾外出慎防熱傷害。（圖／記者葉政勳攝）

家庭消費中心／綜合報導

最近氣溫明顯上升，大家要多加留心中暑等傷害。根據疾病管制署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料，今（2024）年4月單一月份，全台熱傷害就診人次為231人次，相較於2023年同月份已增加1倍以上。國健署指出，當天氣熱、濕度高，汗水較不易排出體外，體感溫度會隨著上升，提醒民眾要足量飲水，以降低熱傷害風險。

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端午連假後，台灣開始進入夏季天氣，國健署署長吳昭軍說，外出活動應避免或減少曝曬於高溫環境，尤其嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患者、戶外工作者、運動員及體重過重者等6大高風險族群等，需更加注意高溫對健康的影響。

▲若是高溫曝曬後感到頭暈發熱，恐是中暑的症狀。（示意圖／取自photo AC）
▲若是高溫曝曬後感到頭暈發熱，恐是中暑的症狀。（示意圖／取自photo AC）
吳昭軍並提供預防熱傷害3字訣「涼、補、心」供民眾安參考：

■保持「涼」爽：

注意衣著：穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服，到戶外活動則可依個人需求適度加用其他防曬工具。

避免陽光直射：室內窗戶最好加裝遮光窗簾，並關掉非必要的燈與電器，以降低生熱；在車內，勿將幼童及寵物單獨留車上，不論車內有無空調都具危險性 。

加強散熱：增加環境空氣流通，可灑水降溫，或加強通風設施，或採用空氣調節器等方式。

適當休息場所：儘可能待在室內涼爽、通風或有適當空調的地方；若是在戶外工作者，雇主應提供適當休息場所，避免長時間暴露在高溫或陽光直射的環境中，以降低熱傷害發生。

■「補」充水分：

定時補充水分：不可等到口渴才補充水分，且應保持每天喝至少2000㏄白開水的習慣，另可依活動強度、身體狀況、氣候環境等適度調整，但患有疾病或經醫囑須限制飲水量者，則不包括在補充水分建議原則。

補充電解質：若長時間從事高強度的活動，身體勢必流失大量的水分及電解質，這時需適度補充含有電解質（鹽分）的液體，以防脫水、熱痙攣、無力、頭暈、抽筋等；此外，有鹽分攝取限制者，則應遵循醫師相關建議。

避免亂補充：切勿選擇補充含酒精、咖啡因及大量糖分的飲料，以免身體流失更多水分。

■提高警覺「心」

留心氣象預報：留意中央氣象署發布的高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處並注意防曬措施。

注意身心狀況：戶外活動者、運動員等，應隨時留意自己及身旁友人的狀況，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，應儘快休息並補充水分。

緊急送醫治療：若出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫環境，並設法降低體溫如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，必要時立即就醫。


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