高溫飆36度！熱傷害翻1倍　國健署：「6類人」小心、這時間別出門

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吳昭軍並提供預防熱傷害3字訣「涼、補、心」供民眾安參考：
■保持「涼」爽：
注意衣著：穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服，到戶外活動則可依個人需求適度加用其他防曬工具。
避免陽光直射：室內窗戶最好加裝遮光窗簾，並關掉非必要的燈與電器，以降低生熱；在車內，勿將幼童及寵物單獨留車上，不論車內有無空調都具危險性 。
加強散熱：增加環境空氣流通，可灑水降溫，或加強通風設施，或採用空氣調節器等方式。
適當休息場所：儘可能待在室內涼爽、通風或有適當空調的地方；若是在戶外工作者，雇主應提供適當休息場所，避免長時間暴露在高溫或陽光直射的環境中，以降低熱傷害發生。
■「補」充水分：
定時補充水分：不可等到口渴才補充水分，且應保持每天喝至少2000㏄白開水的習慣，另可依活動強度、身體狀況、氣候環境等適度調整，但患有疾病或經醫囑須限制飲水量者，則不包括在補充水分建議原則。
補充電解質：若長時間從事高強度的活動，身體勢必流失大量的水分及電解質，這時需適度補充含有電解質（鹽分）的液體，以防脫水、熱痙攣、無力、頭暈、抽筋等；此外，有鹽分攝取限制者，則應遵循醫師相關建議。
避免亂補充：切勿選擇補充含酒精、咖啡因及大量糖分的飲料，以免身體流失更多水分。
■提高警覺「心」
留心氣象預報：留意中央氣象署發布的高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處並注意防曬措施。
注意身心狀況：戶外活動者、運動員等，應隨時留意自己及身旁友人的狀況，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，應儘快休息並補充水分。
緊急送醫治療：若出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫環境，並設法降低體溫如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，必要時立即就醫。