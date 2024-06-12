中共前艇長直闖淡水河 黃揚明驚爆「最嚴重是這事」：事情大條了
北部海域9日發生中國籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，該船進入淡水河後，並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，經業者報案後海巡署才攔截逮人，首都中樞衛戍安全拉警報引發全國關注。海巡署11日證實，駕船的中國籍男子曾在解放軍海軍服役，擔任過少校艇長。對此，資深媒體人黃揚明11日就表示，「現在最麻煩的是，我們對海巡、海防的信心會喪失，這事情就大條了，這才是這事情裡面真正嚴重的。」
政治中心／綜合報導
黃揚明11日在節目《大新聞大爆卦》認為，這件事不能等閒視之，且官方第一時間釋放出來的訊息是，這位男子曾經有解放軍海軍艦長的身份，「這不得了，有這樣特殊的背景，到底是來投奔自由？還是來做測試的？」黃揚明擔憂表示，這個路線是對岸早就掌握好，找到海巡有這漏洞，「如果是這樣不得了，但要感謝他幫我們補破網。」
黃揚明認為這件事很奇怪，也很荒謬，「系統都知道有這艘船，但還是讓他堂而皇之進到淡水河口。」黃揚明也示警，「如果動機不單純的話，我們的國安團隊一定很緊張，現在最麻煩的是，我們對海巡、海防的信心會喪失，這事情就大條了，這才是這事情裡面真正嚴重的。」