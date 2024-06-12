中共前艇長直衝淡水河！郭正亮揪「關鍵失誤」：海巡單位太可怕
北部海域9日發生中國籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，該船進入淡水河後，並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，經業者報案後海巡署才攔截逮人。海委會主委管碧玲強調，雷達偵監系統沒有問題，是人為疏失，雷操手與守望哨誤判失職。對此，前立委郭正亮11日認為，這並非人的問題，管碧玲一直把他扯到是人為失誤，「我認為是你建構的系統有問題。」
政治中心／綜合報導
郭正亮11日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，「他們講的理由說在12海里還看不到，因為小艇進到本島外海6海里，才能偵測到，那我不知道台灣裝的岸際偵測系統，連舢舨船都可以偵查到，這是快艇欸，淡水這麼重要的地方怎麼會沒有裝呢？我實在難以想像。」郭正亮認為，一定有好幾個地方都鬆懈，絕不可能是管碧玲所說「某人沒看到」，怎麼可能都用肉眼在偵查？機器在幹嘛？這就突顯出海上的偵防系統出了嚴重問題。
郭正亮直指，這非人的問題，但管碧玲卻一直把這件事扯到是人為失誤，「我認為是你建構的系統有問題」，郭正亮也舉例，「好比說大陸的戰鬥機過來，我們那個雷達上沒有出現那個點，你這問題可大了。」郭正亮說，這太不可思議，「這坦白講海軍也有責任，海軍有大船應該再更遠的地方就要看到，我們的海巡單位實在太可怕了」。