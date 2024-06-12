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台股屢創高！這2檔跌到腰斬、股東人數卻創高　謝金河這樣說

▲財信傳媒集團董事長謝金河PO文表示，台塑及台化股價腰斬，股東人數卻創高，可以看出領導台灣經濟的台塑企業集團，投資人仍然寄以厚望。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒集團董事長謝金河PO文表示，台塑及台化股價腰斬，股東人數卻創高，可以看出領導台灣經濟的台塑企業集團，投資人仍然寄以厚望。（圖／記者顏真真攝）

記者許家禎／台北報導

台塑四寶股東會將在周五（6/14）登場，由台塑化打頭陣，接下來依序是台化、南亞與台塑，分別在18日、19日與20日接棒，四寶去（2023）年獲利表現不佳、股利發放也創新低，但四寶股東總人數達到78.5萬人，年增2成，其中台塑股東人數更增加了３成、達29.3萬人。財信傳媒董事長謝金河PO文說，台塑及台化股價腰斬，股東人數卻創高，可以看出領導台灣經濟的台塑企業集團，投資人仍然寄以厚望。

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謝金河PO文指出，台股11日一度突破22000點再創盤中新高，但台塑股價卻跌到61.5元，台化跌到50.9元，都是逆向創新低。他說這些年，台股在台積電領軍下，股價不斷創新高，可是台塑四寶股價卻頻創新低，尤其是台塑從2021年121元跌至61.5元，台化從130跌到50.9元，都是腰斬等級，但台塑集團股價愈跌，股東人數迭創新高，這也可以看出領導台灣經濟的台塑企業集團，投資人仍然寄以厚望。

謝金河表示，台塑從兩位創辦人以勤儉治理公司，台塑的領導向以省成本著稱，他翻開台塑企業內部刊物，看到總裁王文淵在2019年就提到一滴水可以使用7.3次，他大力推動三點不漏，不漏汽，不漏水，不漏油，每年可以創造279億效益。

謝金河指出，2019年美中角力愈演愈烈，王文淵在內部已經意識到會對台塑產生衝擊，也勉勵員工要有準備。王文淵也提到他和李克強見面，要中國從製造大國變成製造強國，王也提到川普要把製造業移回美國，強調製造業的重要。

不過，謝金河認為王文淵只注意到台塑擅長降低成本擠出毛利，卻忽略了中國更擅長大量生產，壓低成本，台塑是重量級大廠，但碰上中國更擅長殺價，中國石化產能全開，台塑怎麼省成本都沒有用。

謝金河指出，現在整個台塑集團都發現危機了，也許在困境中求轉型，過程會加倍辛苦，但知道問題，全力以赴克服困難，這也許是台塑眾多股東共同的期待。

其實這是謝金河近期內二度針對台塑集團po文，５月中他說為了扭轉頹勢，集團總裁王文淵率先宣示整個集團斥資百億朝Ai布局，已經完成1225件，創造62億元的效益。二是王瑞瑜領軍斥資百億元以上增資台塑新智能，可能跟中國的電池大廠國軒高科㩗手合作，進軍電池產業。隨後台塑也宣布和日本德山株式會社合資，進軍半導體的特用化學品市場。他表示台塑集團為了扭轉頹勢已經在轉型，雖然轉型會歷經陣痛，但樂見轉型升級。

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