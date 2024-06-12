最兇老闆娘重返啦啦隊！9個月沒上過場被酸爆 姚采辰無奈發聲了
網美姚采辰憑F罩杯好身材、甜美五官從PTT表特版爆紅，很有生意頭腦的她，經營自創服裝品牌及醫美診所，受封「最兇老闆娘」，去年9月4日宣布回歸福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy。不過隨著球季接近尾聲，姚采辰從來沒有上場過一次，被網友質疑只是蹭聲量，對此，本人無奈反擊：「班表難道是我決定的嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
姚采辰回歸老東家Formosa Sexy的貼文還置頂在IG最上位，眼看重返啦啦隊已經9個多月，卻沒見過姚采辰現身球場應援，部分網友開酸：「可是都沒上場過」、「整個賽季都快到尾聲了！是啥時要登場...還是只是蹭流量啊」、「這下好啦！夢想家這季都畢業了，妳還在蹭哦」、「結果賽季結束了！好像都還沒看到，好可惜」、「為什麼都沒在球場看過妳？跟啦啦隊有合約爭議嗎？」
針對上場應援次數為零，姚采辰昨（11）日發文回應，指雖然自己不愛表現負面情緒，但對於無中生有的事情一定會澄清，「我也很期待上場，但一開始主視覺宣傳海報就沒有我，粉絲一直問，沒有我的班已經很無奈，開幕戰沒有、聖誕節沒有、過年沒有、季後賽也沒有，班表難道是我決定的嗎？」
姚采辰說，被邀約回去啦啦隊本來是美事一樁，因為可以在球場上跟大家見面，也為重要賽事帶來新的火花，「無奈沒得上場，還要被說蹭熱度，真的滿無言的。」其他網友幫她打氣：「根本不需要蹭熱度」、「辛苦妳了！被這樣說一定很不舒服」、「就算沒有妳上場，依然支持妳！無需在意他人」、「妳是福爾摩莎性感的隱藏人物！」