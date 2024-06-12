扁可頌不夯了！韓國爆紅「紙巾吐司」6/20快閃來台 售價、口味曝
繼扁可頌之後，層層透光、來自韓國的「紙巾吐司」正在爆紅，積極引進國際最新美食潮流的台北晶華酒店，6月20日起至7月21日邀請到韓國「紙巾吐司」始祖--來自首爾漢南洞的The Truffle Bakery抵台快閃，於酒店一樓Regent Gift Shop、二樓上庭酒廊及晶華美食到你家美食平台帶來「紙巾吐司」、「岩鹽奶油捲 」、「倫敦麵包」等多款IG爆紅美味供饕客嘗鮮，3入組價格680元、5入組價格980元，加入晶華會APP並於晶華美食到你家平台(按此)訂購，還能享有現折100元的會員專屬禮遇。另外，「HOME MOM Bakery後媽家」則有獨創了以零食小泡芙的概念延伸而成的千層「極致香草女王泡芙」。
記者葉盛耀/綜合報導
和台灣早餐店的「厚吐司」不同，近期於韓國爆紅的「紙巾吐司」薄如紙片，靠著時尚的外型和新奇的口感，吸引大批食客的注意。此次受邀來台快閃的The Truffle Bakery正是韓國「紙巾吐司」的發明人，透過獨特的麵粉比例以及烘焙手法，The Truffle Bakery創作出擁有吐司般正方外型、丹麥麵包般酥脆外皮、以及湯種麵包般柔軟口感的全新品項，食用時可以像抽紙巾一樣、層層撕開入口，片片輕盈軟綿、奶香十足，現場銷售的經典奶油以及巧克力口味都與韓國總店同步，不用遠行飛往首爾，也能在台享用。
The Truffle Bakery同時也帶來於首爾總店中廣受歡迎的「岩鹽奶油捲Salted Butter Roll」和「倫敦麵包London Bun」，前者是簡練的於麵糰中捲入鹽味奶油後進行烘焙，質樸展現交融的麥香與奶香，有岩鹽奶油和松露鹽味奶油口味可供選擇。倫敦麵包則是將以黑醋栗和蜜餞調味的麵團捲成方形烤製而成，此次帶來焦糖海鹽、開心果以及提拉米蘇三種口味。
位於晶華酒店二樓的上庭酒廊也將於7月1日至7月21日推出「The Truffle Bakery紙巾吐司下午茶」每份680元供應時間為週一至週五14:00至17:00，除紙巾吐司之外、也含一杯咖啡或茶。週六、日10:30至17:00的周末早午餐時段同樣也有紙巾吐司以及各式主餐及飲品供您選擇，每份980元起。
而除了千層的「紙巾吐司」之外，也有業者推出千層泡芙。「HOME MOM Bakery後媽家」創辦人倪淑敏(Amber)翻找兒時回憶，挖出深藏在久遠年代的甜點，透過新手法、新技巧、新的食材組合，讓往日甜點有了一別以往的新風貌和新滋味，將「New」新穎結合「Retro」復古兩個字詞而產生的新詞語「Newtro」，即日起「Newtro輕甜點季」正式開跑。
像是從零食小泡芙的概念延伸而成的「極致香草女王泡芙」，放大小泡芙至少5~6倍大的體型，泡芙麵糊再結合現在正當紅的千層派皮製作，讓酥脆的口感之外疊加了酥鬆的化口性。而內餡則是填入飽含香草籽的稠液狀卡士達香緹，一咬開冰冰涼涼的內餡爆漿橫流，奶香四溢，加上酥脆又鬆化的外皮非常的迷人。
倪淑敏以台灣人直譯為「卡迪那」的樞機卿(cardinal)蛋糕為創作靈感，放入芒果果醬和鮮果粒，「蛋糕體的色澤是致敬天主教樞機卿的法衣顏色搭配，黃白相間，因此命名為樞機卿。製法是由一條蛋白霜麵糊和海綿蛋糕麵糊相間鋪排成片，烘烤至極乾且酥脆，讓蛋糕體更有清爽空氣感。」樞機卿蛋糕體間包夾卡士達鮮奶油香緹、百香芒果醬等，吃起來有平衡的酸香奶味。 提醒後媽家以外帶為主，夏季Newtro烘焙季或因製程或因含有水果，為兼顧品質，可先預訂後到店自取，不提供冷凍宅配。