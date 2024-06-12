3年前也有陸男駕艇抵台中港！羅智強酸：一艘小艇就戳破綠營嘴炮
北部海域9日發生中國籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，該船進入淡水河後，並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，經業者報案後海巡署才攔截逮人，首都中樞衛戍安全拉警報引發全國關注。對此，國民黨立委羅智強痛批，中共軍機、軍艦頻頻擾台，海警船闖禁限制水域，連小艇也如入無人之境輕易登陸，「海防如此輕易就失守，民進黨要如何與共軍對抗？」
政治中心／綜合報導
羅智強在臉書發文表示，曾在中國大陸海軍服役、當過艦長的陸籍男子，9日駕快艇直闖淡水漁人碼頭，聲稱要「投奔自由」，還自己請路人打電話報案；若陸籍男子沒有請路人打電話報警，那不是台灣大街逛到透？他提到，2021年5月，也有一名陸籍男子想「投奔自由」，駕淘寶上買的橡皮艇，閃過海巡層層關卡及雷達追蹤，從福建「直達」台中港，上岸2小時後因向路人求助才被發現。
羅智強直言，民進黨執意惡化兩岸關係，抗中保台卻讓台灣越來越不安全。中共軍機、軍艦頻頻擾台，海警船闖禁限制水域，連小艇也如入無人之境輕易登陸。海防如此輕易就失守，民進黨要如何與共軍對抗？難道真要拿著掃帚在本島打巷戰？
羅智強說，「阿共打來怎麼辦？」民進黨的國防專業立委告訴你，「只要台灣的抵抗意志存在，中國在軍事上就拿台灣沒轍」。他狠酸「你信嗎？我可一點也不信，一艘小艇就戳破民進黨的嘴炮。」