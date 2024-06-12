Irving主動「背鍋」！透露與Doncic的對話　重返波士頓他求好心切

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在總冠軍賽至今，Doncic三分球2投8中，三分命中率38.1%。但他得不到隊友火力支援，除了他之外的其他球員在非垃圾時間三分球31投3中，命中率僅9.7%；其中P.J. Washington、Derrick Jones Jr.、Irving合計21投2中，命中率9.5%。特別是二當家Irving，至今還未能投進任何外線，進攻節奏完全被打亂了。
在今天受訪時，Irving承諾在下一戰必須為Doncic打得更好，「我告訴他，我必須要和他站在一起，必須為了他表現更好。為了實現我們的目標，我們都必須打好比賽，必須做一些小事情，盡一切努力去贏下比賽。」
「其實對話很輕鬆、簡單，是我主動和他聊的，只是想讓他知道這是我的錯，因為我打得不夠好，我要承擔責任。」Irving談到自己之前和Doncic的對話時這樣說道，「最重要的是，我的表現沒有達到自己的標準。」
Irving坦言回到波士頓之後，他內心就有一種特別想打出好比賽的渴望，不過前兩戰看起來表現讓人沮喪，他需要在決策上做得更好。
Doncic認為進攻是主要問題 直言得不了分
而Doncic在今天受訪時則表示，目前雖然0：2落後，但他認為球隊在防守端的表現並不差，不過在進攻端的表現需要提升，「我們得繼續創造空檔得分機會，總冠軍賽我們球隊的防守表現不差，但得不了分，這是現在主要的問題。」
Doncic強調自己對於球隊進攻和出手的方式有信心，他們就是靠這個打進總冠軍賽的，所以需要堅持出手，對自己的投籃有信心，「我們相信我們的球員們，一旦出現空檔，就要果斷出手，我們對每個人能投進這些球有信心，我們需要將這種自信保持下去。」