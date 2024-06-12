潮州副站長「舉BB槍槓酸民」！年薪遭起底　在地人認證：PR90等級

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這位屏東潮州邱姓副站長經常都會在YouTube頻道上分享工作點滴，有許多違規的乘客都被他記錄下來上傳整個過程，其中以「我解除契約拒載」經典名句，讓不少網友力挺副站長的霸氣，但隨著案例變多，許多人卻開始認為副站長的行為「合理但不必公開在網路上公審乘客。」
隨著攻擊邱姓副站長的聲浪越來越多，邱副站長在6月初於YouTube頻道社群上發文，直接槓上酸民「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了！」並且曬出一張自己在車上、手持一把BB槍的自拍的照片，讓大批鄉民相當傻眼，要求台鐵與警方應該介入調查。
屏東潮州副站長秀BB槍惹議！月薪起底被認證：PR90以上
而隨著邱姓副站長秀出BB槍畫面在社群瘋傳，就有網友在PTT貼文指出「你們在那邊酸副站長，你不知道人家年收入年收110萬嗎？在屏東可以當皇帝了， 上班爽爽罵客人，還能領百萬年薪，會不會太爽？」貼文曝光後，不少人被驚呆：「副站長年收入有110萬？太驚人」、「在屏東年收入110萬超頂，至少PR90以上....基本上生活過很舒適」、「神扯，原來台鐵副站長薪水這麼高，還做出這種行為，真的該調查一下。」
而根據台鐵在2011年公開的數據，當時就有提到台鐵100多位站長平均年薪126萬元，200多名副站長平均年薪117萬元，而這已經是13年前的數據，現在就算未增加也是有持平。《NOWnews》記者以年薪110萬到行政院「薪情平台」輸入數據與「全體受僱勞工」進行比較，發現這樣的薪水介於PR80至PR90之間，是相當不錯的薪資，等於10個勞工中，副站長的薪水就贏過8個勞工以上。
目前針對屏東潮州副站長持BB槍槓上網友的事情，台鐵也出面回應，邱員在影片上持槍言談的行為，是否涉及刑法相關規定，台鐵尊重檢警司法單位調查結果，並配合後續處理。