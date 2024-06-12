影／大谷翔平學弟好強！佐佐木麟太郎大聯盟選秀聯盟首戰就開轟
大谷翔平學弟，在日本擁有「怪物高中生」綽號的佐佐木麟太郎，高中畢業於棒球名門花卷東高校，曾以3年總和140支全壘打，大幅打破日本高中生紀錄。不過他在畢業後未選擇投入日職，而是到美國就讀史丹佛大學，佐佐木麟太郎在今（12）日起首度在大聯盟選秀聯盟登場，結果他就轟出2分全壘打，讓不少球迷十分期待，並且隊友還假裝「無視」，故意不跟他慶祝。
記者吳政紘/綜合報導
佐佐木麟太郎火力驚人 也跟大谷相見歡
由於佐佐木麟太郎來自花卷東高校，時常以「大谷翔平學弟」為人所知，但他在高校時期就受到日本媒體的關注。除了有強大的打擊爆發力，還有相當不錯的選球能力，在高中三年總計轟出140支全壘打，大幅超越了由日本火腿鬥士2017年第一指名宮幸太郎的111轟紀錄。
佐佐木麟太郎之前受邀參加道奇隊賽前訓練觀摩，他也受到學長大谷翔平鼓勵，以及大學長菊池雄星加持，而他真正想往美國闖蕩，就是要在選秀聯盟有好表現才會被簽下。
此外，大谷翔平所帶起的亞洲球員旋風，也讓佐佐木麟太郎挑戰美國大學被格外注意，今天他在3局上就轟出右外野2分砲，即便是打木棒，他也有好表現，目前來看，他最快2026年有機會被各隊選中。